Memorial Salvo Sottile, a Milazzo quadrangolare di basket tra squadre messinesi

Oggi e domani si incrociano Orlandina, Svincolati Milazzo, Barcellona Basket e Basket School Messina. Ingresso libero al PalaMilone

MILAZZO – Due giorni di emozioni, ricordi e pallacanestro a Milazzo per ricordare Salvo Sottile. A prendere parte al Memorial che si svolgerà al PalaMilone giovedì 11 e venerdì 12 settembre ci saranno l’Orlandina e il Barcellona, che si sfideranno nella prima sfida odierna alle ore 18, e la Svincolati Milazzo, padrona di casa, che affronterà la Basket School Messina, dalle ore 20:30.

Sarà una buona occasione per testarsi quando manca ancora qualche settimana all’inizio dei rispettivi campionati. Un’occasione anche per vedere del buon basket gratuitamente visto che l’ingresso è libero. Nella giornata di venerdì poi le due sconfitte della prima giornata si incroceranno tra loro, stessa sorte toccherà alle due vincenti e chi prevarrà si aggiudicherà il “Memorial Salvo Sottile”.