Mengoni a Messina. Basile: “Siamo sempre più città della musica”

Biglietti in vendita a partire da venerdì 2 febbraio

MESSINA – L’annuncio del tour negli Stadi del prossimo anno è avvenuto in diretta al TG1 ieri, domenica 28 gennaio. Marco Mengoni ritornerà in Sicilia a sei anni di distanza dai suoi ultimi concerti nell’isola: le tre date a novembre del 2019 al PalaCatania, e per la prima volta assoluta in Sicilia sarà lo Stadio di Messina ad ospitare l’Evento.

“Messina si riconferma anche per il 2025 palcoscenico ideale per i grandi concerti. Siamo onorati ospitare a Messina Marco Mengoni, uno dei più amati cantautori italiani e un artista in grado di emozionare tutte le generazioni attraverso esibizioni originali che trasmettono messaggi profondi. Eventi di questo calibro rappresentano i risultati soddisfacenti che questa Amministrazione ha raggiunto e continua a volere raggiungere con mirate strategie di promozione del brand Messina Città della Musica e degli Eventi che ha visto la Città protagonista nel 2023 di grandi eventi musicali, quelli già annunciati per questo 2024 e con Mengoni si avvia anche il programma del prossimo anno. La fama di Mengoni supera i confini italiani e siamo certi che la notizia della sua presenza a Messina farà gioire sia il pubblico di casa che il nutrito pubblico proveniente da altre città, occasione importante per creare un significativo indotto economico grazie alla numerosa presenza di fans”. Con queste parole il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi cittadini Massimo Finocchiaro esprimono la soddisfazione del Comune di Messina per la scelta di Mengoni di fare tappa nella città dello Stretto, unica per la Sicilia e la Calabria.

Il nuovo tour nei principali stadi italiani di Mengoni partirà il 26 giugno 2025 dallo Stadio di Napoli, e si concluderà il 24 luglio allo Stadio Franco Scoglio di Messina.

Una serie di concerti – “per cui ho già delle idee”, racconta il cantautore – che non mancheranno di raccontare 15 anni di carriera ricchi di riconoscimenti. Vittorie. Grandi platee ed empatia con il pubblico italiano ed europeo.

Il tour segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale di Marco, e arriverà dopo questi ultimi anni che per il cantautore sono stati segnati da traguardi importanti: 79 dischi di Platina, 2,5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live. Il 2023 gli ha portato la vittoria della 73° edizione del Festival di Sanremo con “Due Vite (250 milioni di stream audio e video, 5 platini in Italia, oltre 100 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale), aggiudicandosi anche la serata delle coer con una versione gospel di “Leti t BE”, accompagnato dal Kingdom Choir. Con “Due Vite” ha incantato nuovamente tutta Europa – dopo la sua prima volta nel 2013- all’Eurovision, conquistando il 4° posto ed il premio per la migliore composizione. Il prossimo 6 febbraio, Mengoni tornerà a Sanremo come superospite e co-conduttore della serata di apertura del Festival di Sanremo 2024, che gli concederà il giusto tributo. Lo scorso autunno Mengoni è stato in tour nei grandi Palazzi dello Sport Europei, con sold-out in città come Bruxelles, Francoforte e Parigi.

Carmelo Costa “patron” del concerto siciliano di Mengoni ritornerà ad organizzare al San Filippo nel 2025, per festeggiare i suoi 50 anni di attività, dopo un 2024 di pausa. “Messina negli ultimi anni è diventata, con il suo Stadio e con gli Eventi Natalizi, protagonista indiscussa della Cultura nel Sud Italia: non potrebbe esserci luogo migliore per coronare i miei 50 anni di attività. Ci saranno altre sorprese nell’Estate del 2025”

I biglietti per il concerto di Marco MENGONI saranno in vendita a partire da venerdi prossimo, 2 febbraio, in tutti i punti fisici autorizzati ed online nei Circuiti:

I biglietti delle Tribune (A, B, C) saranno tutti venduti a posti numerati su pianta, per un più ordinato e comodo afflusso del pubblico, mentre è confermata la oramai abituale divisione del manto erboso nei due settori “PRATO GOLD” e “PRATO” con posti in piedi. Per gli acquisti online sarà possibile optare per la “stampa da casa” che permette la stampa diretta del titolo d’ingresso che permette l’accesso ai cancelli dello Stadio senza ulteriori cambi o adempimenti.

Per l’acquisto dei biglietti per disabili, con ingresso dedicato e posto in Tribuna B, occorre inviare una mail a disabili.messina2025@gmail.com; allegando l’attestazione di disabilità al 100% con eventuale attestazione di indennità di accompagnamento: il riscontro verrà dato tre mesi prima del concerto via mail.

Il concerto di Marco Mengoni a Messina, organizzato da Carmelo Costa per la Musica da Bere S.r.l. in collaborazione con Live Nation Italia S.r.l, è patrocinato dal Comune di Messina.