Mengoni in concerto a Messina: diecimila biglietti venduti in due ore

MESSINA – Tutti pazzi per Marco Mengoni in concerto a Messina. L’appuntamento è al San Filippo, o stadio “Scoglio”, è il 24 luglio 2025. E la pagina Facebook di Musica da bere, con l’organizzatore Carmelo Costa, comunica che la prevendita va a gonfie vele con diecimila biglietti venduti in due ore.

I biglietti sono in vendita, a partire da € 48,30, in tutti i punti autorizzati e i siti online dei circuiti: box Office Sicilia: www.ctbox.it tel. 0957225340; Ticketone: www.ticketone.it tel. 892101; Ticketmaster: www.ticketmaster.it; Vivaticket: www.vivaticket.it.

Ora a Sanremo come super ospite e nel 2025 negli stadi

Il nuovo tour nei principali stadi italiani di Mengoni partirà il 26 giugno 2025 dallo Stadio di Napoli, e si concluderà il 24 luglio allo Stadio Franco Scoglio di Messina.

Una serie di concerti – “per cui ho già delle idee”, racconta il cantante – che non mancheranno di raccontare 15 anni di carriera ricchi di riconoscimenti. Vittorie. Grandi platee ed empatia con il pubblico italiano ed europeo.

Il tour segnerà un nuovo capitolo dell’esperienza musicale di Marco Mengoni e arriverà dopo questi ultimi anni che per l’artista sono stati segnati da traguardi importanti: 79 dischi di Platino, 2,5 miliardi di streaming, 8 album in studio e 10 tour live. Il 2023 gli ha portato la vittoria della 73° edizione del Festival di Sanremo con “Due vite” (250 milioni di stream audio e video, 5 platini in Italia, oltre 100 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale), aggiudicandosi anche la serata delle coer con una versione gospel di “Leti t BE”, accompagnato dal Kingdom Choir.

Con “Due Vite” è stato di nuovo apprezzato in Europa – dopo la sua prima volta nel 2013- all’Eurovision, conquistando il 4° posto ed il premio per la migliore composizione. Il prossimo 6 febbraio, Mengoni tornerà a Sanremo come superospite e co-conduttore della serata di apertura del Festival di Sanremo 2024, che gli concederà il giusto tributo.

Lo scorso autunno il cantante è stato in tour nei grandi Palazzi dello Sport Europei, con sold-out in città come Bruxelles, Francoforte e Parigi.

I concerti del 2024 a Messina

Nel 2024, intanto, sarà un’estate particolarmente ricca di eventi per Messina allo stadio. Sabato 15 giugno toccherà a Geolier. Il 28 dello stesso mese è atteso Ultimo, mentre due giorni dopo, domenica 30, si esibirà Zucchero. E, ancora, i Negramaro, in programma mercoledì 3 luglio. E, infine, il 6 luglio Sfera Ebbasta e il 9 luglio Max Pezzali.

