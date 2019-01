Capo d'Orlando. Dopo il confronto riprende il servizio di raccolta rifiuti

Pronto a tornare operativo, il servizio di raccolta rifiuti nel comune di Capo d’Orlando. Il servizio era stato temporaneamente sospeso a causa delle rimostranze dei lavoratori. I dipendenti lamentavano il mancato rientro delle mensilità arretrate che prevedeva, entro il 20 dicembre, il pagamento dello stipendio di novembre e della tredicesima.

Il comune –dopo incontro tra i lavoratori e il sindaco Franco Ingrillì- riferisce che si è trattato di un problema tecnico presso la tesoreria, che ha impedito il trasferimento dei fondi necessari, e già disponibili, alla ditta incaricata del servizio di raccolta rifiuti.

“Desidero ringraziare gli operai per il senso di responsabilità mostrato ancora una volta –ha dichiarato il primo cittadino- lo sforzo dell’amministrazione è stato notevole ed è servito, con il sostegno della ditta, ad eliminare quasi per intero nel corso del 2018 l’arretrato di otto mesi di stipendi dei lavoratori. Contiamo a gennaio di allineare le retribuzioni, ma più in generale dobbiamo intervenire in modo congiunto per rivedere i costi del servizio ed alleggerire la tariffa. L’attività di contrasto all’evasione ha prodotto buoni frutti e vogliamo proseguire su questa strada. E’ vicino, inoltre, l’obiettivo del 65% della raccolta differenziata e non possiamo permetterci passi falsi che pregiudichino il raggiungimento di questo risultato che porterà risorse e benefici a tutta la comunità”.

Salvatore Di Trapani