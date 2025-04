Mercato Vascone, via ai lavori lunedì 14 aprile

Un mese dopo il trasferimento degli operatori. L'assessore Finocchiaro spiega perché

“Si attendeva un ultimo parere tecnico e, nel frattempo, l’impresa ha comunicato un ritardo operativo, subito affrontato con un sollecito da parte del Dipartimento Servizi Manutentivi e della Direzione Lavori. Possiamo confermare che già da lunedì, come comunicato e assicurato dal Dipartimento Servizi Manutentivi e dall’ing. Certo, prenderanno il via le operazioni di smontaggio della vecchia copertura”.

L’assessore Massimo Finocchiaro risponde al presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, sui lavori di riqualificazione del mercato Vascone.

“Siamo ogni giorno presenti sul campo, con i nostri tecnici per assicurare una gestione efficace dell’area provvisoria e per monitorare ogni fase del cantiere. Conosciamo perfettamente i disagi vissuti dagli operatori e stiamo lavorando proprio per restituire alla città un mercato rinnovato e funzionale” – conclude Finocchiaro.

Mercato chiuso dal 17 marzo

Ma cos’aveva detto Cacciotto? Che, nonostante il mercato sia stato chiuso dal 17 marzo, i lavori non sono ancora iniziati e che “gli operatori commerciali hanno il fondato timore che la data di fine lavori, prevista il 30 novembre 2025, possa allungarsi con tutti i disagi che accompagnano l’attuale mercato provvisorio ma anche con una lievitazione dei costi da sopportare”.