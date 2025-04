La segnalazione di una cittadina riguardo a via Pietro Castelli

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Queste immagini scattate da me, in via Pietro Castelli, di fronte ala chiesa, sono presenti da prima di Natale. Nessun controllo in zona per evitare questa situazione incresciosa?”.

Alla situazione descritta dalla cittadina aggiungiamo, su un altro marciapiede di Gravitelli, l’abbandono di dur frigoriferi.