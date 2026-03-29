 Ponte sullo Stretto, Salvini: “La più grande operazione contro la mafia” VIDEO

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Silvia De Domenico

Ponte sullo Stretto, Salvini: “La più grande operazione contro la mafia” VIDEO

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domenica 29 Marzo 2026 - 07:00

Il ministro a Messina: “La vita di siciliani e calabresi cambierà con la Metropolitana dello Stretto”

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “L’ora del Ponte”, a Messina la prima manifestazione dei “Sì Ponte”. I cittadini hanno riempito piazza Unione Europea e sul palco, allestito davanti al Municipio di Messina, si sono alternati diversi esponenti politici favorevoli alla grande opera. Dopo l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, il senatore della Lega, Nino Germanà, la sottosegretaria Matilde Siracusano e il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, è toccato al leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.

“Lo chiamerei il Ponte della pace”

“Se dovessi scegliere oggi lo chiamerei il Ponte della pace. C’è tanto bisogno di pace, ci sono troppe guerre nel mondo”, ha dichiarato il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti facendo riferimento alla guerra in Medio Oriente. “L’amministratore Ciucci ha detto che i lavori potrebbero iniziare entro la fine dell’anno, io spero che sia così e farò di tutto perché sia così. C’è bisogno che ognuno faccia la sua parte, che la politica si unisca per il bene di un’opera che non è di Salvini o della Lega ma di tutta l’Italia. Non una semplice infrastruttura ma il monumento più studiato, invidiato e atteso del mondo“, ha detto Salvini.

Ecco l’intervento del ministro Salvini in piazza a Messina

salvini messina

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2 commenti

  1. Giovenale 29 Marzo 2026 09:37

    La più grande operazione che potrà sfruttare la mafia

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    0
    Rispondi
  2. Dantix 29 Marzo 2026 09:45

    Sub vacua verba nihil

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    Rispondi

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