 Messina, 10 chili di cocaina nella bombola del gas

Messina, 10 chili di cocaina nella bombola del gas

Alessandra Serio

Messina, 10 chili di cocaina nella bombola del gas

sabato 28 Marzo 2026 - 15:02

Centrale dello spaccio scoperta a Bordonaro. A casa di un 30enne anche 1 kg di eroina

Messina – 10 chili di cocaina e un chilo di eroina. E’ quel che la Polizia ha trovato e sequestrato in casa di un trentenne, nel rione Bordonaro.

Centrale dello spaccio a Bordonaro

L’uomo, arrestato, gestiva una vera e propria centrale dello spaccio. All’interno dell’abitazione gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato, oltre all’ingente quantità della droga pesante suddivisa in panetti e nascosti in parte in una bombola del gas modificata e usata come nascondiglio, anche materiale per il confezionamento delle dosi.

Controlli a casa dei pregiudicati

Il trentenne ha diversi precedenti alle spalle, anche per reati legati al mondo dello spaccio. Per questo è finito nel mirino dei controlli straordinari anti droga disposti dal Questore Salvatore La Rosa in vista delle festività di Pasqua. Controlli che hanno riguardato in particolare i quartieri considerati “ad alta densità criminale” come appunto Bordonaro, spiega la Questura in una nota ufficiale. Il trentenne è stato rinchiuso in carcere mentre la sostanza sequestrata è stata affidata al personale della Scientifica per gli esami di laboratorio.

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