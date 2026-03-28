Messina, 10 chili di cocaina nella bombola del gas

Centrale dello spaccio scoperta a Bordonaro. A casa di un 30enne anche 1 kg di eroina

Messina – 10 chili di cocaina e un chilo di eroina. E’ quel che la Polizia ha trovato e sequestrato in casa di un trentenne, nel rione Bordonaro.

Centrale dello spaccio a Bordonaro

L’uomo, arrestato, gestiva una vera e propria centrale dello spaccio. All’interno dell’abitazione gli agenti della Squadra Mobile hanno trovato, oltre all’ingente quantità della droga pesante suddivisa in panetti e nascosti in parte in una bombola del gas modificata e usata come nascondiglio, anche materiale per il confezionamento delle dosi.

Controlli a casa dei pregiudicati

Il trentenne ha diversi precedenti alle spalle, anche per reati legati al mondo dello spaccio. Per questo è finito nel mirino dei controlli straordinari anti droga disposti dal Questore Salvatore La Rosa in vista delle festività di Pasqua. Controlli che hanno riguardato in particolare i quartieri considerati “ad alta densità criminale” come appunto Bordonaro, spiega la Questura in una nota ufficiale. Il trentenne è stato rinchiuso in carcere mentre la sostanza sequestrata è stata affidata al personale della Scientifica per gli esami di laboratorio.