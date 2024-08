Messina, 140 patenti sospese dalla Polstrada. In troppi corrono al volante

Il risultato dei controlli con gli autovelox è sconfortante: 4 mila le violazioni dei limiti di velocità solo nelle autostrade del messinese

Si avvicina il primo fine settimana da esodo estivo da bollino rosso e la Polizia Stradale intensifica i controlli sulle strade. Il bilancio dei primi interventi con i dispositivi per il rilevamento dei limiti di velocità non sono rassicuranti: 140 le patenti sospese e 4 mila multe staccate per eccesso di velocità, con 10.611 punti complessivamente decurtati sulle patenti.

Sono questi i dati venuti fuori dal piano di controllo della Polizia stradale di Messina sulla rete autostradale della provincia, con riferimento agli autovelox e trucam.

L’elevata velocità è la prima causa di morte negli incidenti stradali ed il fattore di maggior pericolo per la gravità delle lesioni e dei danni riportati negli incidenti. Basti pensare che il danno si quadruplica al raddoppio della velocità, diventa nove volte maggiore quando la velocità si triplica e così via, spiega la Polstrada in una nota ufficiale.

Il comparto di Messina, ai comandi del dirigente Antonio Capodicasa, raccomanda quindi il rispetto dei limiti di velocità: