Messina 2025. Dopo Mengoni, c’è chi aspetta Cremonini allo stadio San Filippo

Ieri l'annuncio per il cantante due volte vincitore di Sanremo. Fan in attesa della prevendita. Un altro nome in ballo è quello dell'artista bolognese

MESSINA – È stata la sorpresa di ieri. In diretta al Tg1, Marco Mengoni ha annunciato otto date negli stadi, per il 2025, compreso il San Filippo a Messina il 24 luglio. Dal 2 febbraio scatterà la prevendita per il concerto, allo stadio “Franco Scoglio”, del cantante due volte vincitore del festival di Sanremo. E, intanto, si attende un altro big, sempre per il 2025: Cesare Cremonini. L’artista bolognese è per ora al lavoro sul nuovo album.

Riguardo a Mengoni, biglietti in vendita, a partire da € 48,30, dal 2 febbraio in tutti i punti autorizzati e i siti online dei circuiti, comunica l’organizzatore Carmelo Costa per Musica da bere: box Office Sicilia: www.ctbox.it tel. 0957225340; Ticketone: www.ticketone.it tel. 892101; Ticketmaster: www.ticketmaster.it; Vivaticket: www.vivaticket.it.

I concerti del 2024

Nel 2024, intanto, sarà un’estate particolarmente ricca di eventi per Messina allo stadio. Sabato 15 giugno toccherà a Geolier. Il 28 dello stesso mese è atteso Ultimo, mentre due giorni dopo, domenica 30, si esibirà Zucchero. E, ancora, i Negramaro, in programma mercoledì 3 luglio. E, infine, il 6 luglio Sfera Ebbasta e il 9 luglio Max Pezzali.

Ma non è finita perché l’amministrazione comunale sta lavorando ad altri eventi da ospitare al PalaRescifina, già in primavera, ricalcando quanto fatto nel novembre scorso con la doppia data di Ligabue.

Articoli correlati