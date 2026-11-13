Messina. 570mila euro per la palestra della scuola di Santa Lucia sopra Contesse

I lavori devono essere aggiudicati entro marzo 2027 e conclusi entro marzo 2027

La palestra della scuola “Santa Lucia sopra Contesse”, dell’Istituto comprensivo “Catalfamo”, sarà riqualificata grazie a un finanziamento di 569.089 euro del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’intervento consentirà di mettere in sicurezza la struttura e adeguare gli impianti, restituendo alla comunità scolastica uno spazio più sicuro e funzionale per le attività sportive degli studenti.

Il progetto, candidato dal Comune nel 2022, è stato ammesso grazie allo scorrimento della graduatoria nazionale.

“Abbiamo immediatamente confermato la nostra adesione, per ottenere le risorse e avviare il percorso verso la realizzazione dei lavori. Gli uffici sono già al lavoro per rispettare le scadenze previste che prevedono l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2027 e la conclusione dell’intervento entro il 31 ottobre 2027” – dice il sindaco Federico Basile.