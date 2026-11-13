 Messina. 570mila euro per la palestra della scuola di Santa Lucia sopra Contesse

Messina. 570mila euro per la palestra della scuola di Santa Lucia sopra Contesse

Redazione

Messina. 570mila euro per la palestra della scuola di Santa Lucia sopra Contesse

venerdì 13 Novembre 2026 - 08:00

I lavori devono essere aggiudicati entro marzo 2027 e conclusi entro marzo 2027

La palestra della scuola “Santa Lucia sopra Contesse”, dell’Istituto comprensivo “Catalfamo”, sarà riqualificata grazie a un finanziamento di 569.089 euro del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’intervento consentirà di mettere in sicurezza la struttura e adeguare gli impianti, restituendo alla comunità scolastica uno spazio più sicuro e funzionale per le attività sportive degli studenti.

Il progetto, candidato dal Comune nel 2022, è stato ammesso grazie allo scorrimento della graduatoria nazionale.

“Abbiamo immediatamente confermato la nostra adesione, per ottenere le risorse e avviare il percorso verso la realizzazione dei lavori. Gli uffici sono già al lavoro per rispettare le scadenze previste che prevedono l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2027 e la conclusione dell’intervento entro il 31 ottobre 2027” – dice il sindaco Federico Basile.

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