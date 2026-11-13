Parcheggio di Torre Faro. “Lavori fermi, area chiusa e Atm paga l’affitto già da due anni”

Dalla locazione dell'area ai costi, dai tempi dei provvedimenti ai vincoli ambientali, il gruppo Scurria parla di "criticità significative"

Atm ha trasmesso la documentazione richiesta dal gruppo consiliare Scurria Sindaco sulla vicenda del parcheggio di Torre Faro, utilizzando l’intero termine di 30 giorni previsto dalla legge per rispondere all’istanza di accesso agli atti.

Si tratta di oltre 100 allegati che riguardano l’intero procedimento: dall’individuazione e acquisizione in locazione dell’area privata alle valutazioni economiche e tecniche, fino alla progettazione e all’avvio dei lavori, iniziati alcuni mesi fa e attualmente fermi.

“Una prima lettura della documentazione ha già evidenziato diverse e molteplici criticità, che saranno oggetto di un approfondimento puntuale – dice il gruppo Scurria -. Tra gli aspetti più rilevanti emerge che Atm starebbe pagando il canone di locazione dell’area da circa due anni, mentre i lavori sono iniziati soltanto alcuni mesi fa e risultano oggi fermi. In sostanza, due anni di canoni di locazione già corrisposti senza che l’hub sia ancora entrato in funzione. Una circostanza che impone di verificare la decorrenza del contratto, le condizioni economiche pattuite e la convenienza dell’intera operazione”.

“Un altro elemento riguarda l’acquisizione dell’ultima particella interessata dall’intervento, che sarebbe avvenuta appena 21 giorni prima della scadenza del termine previsto dall’avviso pubblico per la presentazione delle offerte da parte dei proprietari. Anche questa tempistica richiede un’attenta verifica. L’approfondimento riguarderà anche le altre proposte presentate ma ritenute non idonee o convenienti, per comprendere i criteri adottati nella loro valutazione e le ragioni che hanno portato a privilegiare l’area poi scelta da Atm. Ulteriori criticità riguardano i tempi dei provvedimenti amministrativi, i contenuti e le clausole del contratto di locazione, i criteri utilizzati per le valutazioni di stima dell’area e la presenza di vincoli ambientali relativi alla Zona di Protezione Speciale (Zps)” – prosegue il gruppo formato dai consiglieri Marcello Scurria, Giuseppe Capurro e Simona Contestabile.

“Oltre cento allegati richiedono un esame approfondito, ma già dalla prima lettura emergono questioni importanti. Non possiamo ignorare che Atm paghi da circa due anni la locazione di un’area sulla quale i lavori sono iniziati soltanto alcuni mesi fa e sono attualmente fermi. Vogliamo ricostruire ogni passaggio, verificare le procedure e accertare le ragioni delle scelte compiute, nell’interesse dei cittadini e a tutela delle risorse pubbliche”.

Il gruppo annuncia di voler proseguire l’esame degli atti e richiedere l’integrazione della documentazione non ancora trasmessa, per disporre di un quadro completo dell’intera operazione. Nei prossimi giorni il gruppo Scurria Sindaco convocherà una conferenza stampa per illustrare gli esiti dell’approfondimento documentale e le criticità emerse. “L’esame degli oltre cento allegati sta facendo emergere ulteriori elementi rispetto alle notizie di stampa di particolare interesse, che saranno oggetto di uno specifico approfondimento e che verranno illustrati pubblicamente nel corsi di una conferenza stampa. Una vicenda sulla quale il gruppo intende fare piena luce, nell’esclusivo interesse dei cittadini e a tutela delle risorse pubbliche”.