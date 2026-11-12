Incidente mortale nel messinese, malore fatale?

Vittima una donna di Capo d'Orlando. Procura vuole chiarire perché ha perso il controllo del mezzo

Messina – Sarà l’inchiesta della Procura di Patti a chiarire le cause dell’incidente stradale costato la vita a una 52enne di Capo d’Orlando. La donna era a bordo del veicolo che si è schiantato mentre percorreva la strada provinciale 147 bis che collega Ponte Naso a Sinagra.

Dinamica dell’incidente al vaglio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Sant’Agata Militello e un mezzo del 118. I sanitari però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Dai primi accertamenti non sembra che ci siano stati altri mezzi coinvolti. Tra le cause dell’incidente si ipotizza il malore che ha fatto perdere il controllo del mezzo alla conducente, ma il procuratore capo di Patti Andrea Apollonio vuole chiarire tutto con esattezza ed ha perciò ordinato l’autopsia sul corpo della vittima.