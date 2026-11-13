Messina. Autismo, ecco il progetto Start Me: ricerca scientifica e supporto alle famiglie

Collaborazione tra Asp Messina e Cnr

Mettere in rete l’esperienza clinica e riabilitativa maturata sul territorio con le competenze di uno dei principali enti di ricerca del Paese, per conoscere meglio i disturbi del neurosviluppo e la condizione autistica e sostenere i bambini e le loro famiglie. È l’obiettivo di START-ME – Sostegno, Tecnologia e Ricerca per la Crescita, il progetto presentato oggi pomeriggio in conferenza stampa nella palestra dell’Ambulatorio SSR di Messina, in via Stazione Contesse 63. L’iniziativa nasce dalla collaborazione scientifica tra la Società Servizi Riabilitativi S.p.A. (SSR) e l’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRIB) e ha ottenuto il patrocinio istituzionale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. All’incontro hanno preso parte Domenico Arena, presidente Ssr, Antonio Epifanio direttore sanitario Ssr, Paolo Magaudda direttore amministrativo Ssr, Natale Molonia direttore Dipartimento sociosanitario dell’Asp, Liliana Ruta e Flavia Marino per il CNR-IRIB. Alla base di START-ME c’è una convenzione di collaborazione scientifica di durata triennale sottoscritta da SSR e dal CNR-IRIB. L’accordo integra competenze cliniche, psicologiche, riabilitative e bioingegneristiche e non prevede corrispettivi né trasferimenti finanziari tra le parti: ciascun ente mette a disposizione le proprie risorse nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali.

Il patrocinio e la collaborazione scientifica

L’ASP di Messina ha concesso il proprio patrocinio istituzionale al progetto. I responsabili scientifici sono la dottoressa Liliana Ruta per il CNR-IRIB e il dottor Antonio Epifanio per SSR, affiancati da un gruppo di lavoro paritetico composto da ricercatori, clinici, psicologi e ingegneri dei due enti.

Le linee di attività

Nel corso della conferenza sono state illustrate le cinque linee di attività previste dalla convenzione: 1) studio delle traiettorie precoci di sviluppo, con l’analisi dei profili comportamentali, cognitivi, comunicativi, sensoriali e adattivi dei bambini in età precoce attraverso strumenti standardizzati; 2) supporto genitoriale e aiuto alle famiglie, con incontri in presenza o a distanza, su base volontaria, dedicati alla comprensione delle caratteristiche di ciascun bambino e a strategie naturalistiche da applicare nella vita quotidiana; 3) caratterizzazione comportamentale e psicofisiologica, anche con sensori indossabili non invasivi per la rilevazione di parametri del movimento e segnali fisiologici come la variabilità della frequenza cardiaca; 4) formazione e supervisione metodologica degli operatori su approcci evolutivo-comportamentali e basati sulle evidenze, tra cui il Modello Denver di Inizio Precoce; 5) tecnologie digitali e analisi dei dati, dalle piattaforme di intervento a distanza ai robot sociali, sempre sotto controllo umano.

Ogni attività che coinvolga i partecipanti sarà avviata solo dopo l’approvazione di uno specifico protocollo, i pareri etici richiesti e il consenso informato dei genitori. La partecipazione è volontaria, può essere revocata in qualsiasi momento e non incide sui percorsi di cura, che restano in capo a SSR e ai professionisti sanitari.

Le voci dei protagonisti

”Abbiamo concesso con convinzione il patrocinio istituzionale a START-ME – ha dichiarato la direzione strategica dell’ASP di Messina, con il direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi – perché il progetto va in una direzione che riteniamo strategica: far dialogare la ricerca scientifica con chi ogni giorno lavora sul territorio accanto ai bambini con disturbi del neurosviluppo e alle loro famiglie. L’autismo chiede risposte fondate sulle evidenze e una rete solida tra istituzioni, enti di ricerca e strutture riabilitative. Seguiremo con attenzione questo percorso, con l’auspicio che le conoscenze prodotte possano diventare patrimonio dell’intera comunità sanitaria provinciale”.

“Questa convenzione rappresenta per SSR un passaggio di grande valore – ha affermato il presidente della Società Servizi Riabilitativi, Domenico Arena –. Mettiamo l’esperienza clinica e riabilitativa costruita in tanti anni di lavoro sul territorio messinese al servizio di un progetto scientifico condiviso con un ente di rilievo nazionale come il CNR. Al centro restano i bambini e le loro famiglie: vogliamo offrire ai nostri operatori strumenti di formazione sempre più qualificati e ai genitori spazi di ascolto e sostegno, nel pieno rispetto dei percorsi di cura di ciascuno”.

“START-ME nasce dall’incontro tra competenze diverse che parlano la stessa lingua, quella della persona – ha sottolineato Giovanni Pioggia, direttore del CNR-IRIB di Messina –. Studiare le traiettorie precoci dello sviluppo con strumenti standardizzati e tecnologie non invasive ci aiuta a comprendere meglio l’unicità di ogni bambino. La tecnologia, anche la più avanzata, resta al servizio delle persone e del giudizio dei professionisti: nessun sistema automatizzato prenderà decisioni diagnostiche o terapeutiche. Lavorare fianco a fianco con chi opera ogni giorno sul territorio rende la ricerca più vicina ai bisogni reali delle famiglie”.