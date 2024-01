Messina. A Mili Marina il tradizionale bagno di inizio anno - Tempostretto

Molti "temerari" per la 14esima edizione

Una temperatura particolarmente mite e il sole splendente hanno incoraggiato decine di persone a partecipare anche quest’anno al tradizionale bagno di inizio anno sulla spiaggia Scoppo di Mili Marina. Per molti è da anni un appuntamento irrinunciabile, per altri una prima volta, con qualche dubbio ma anche tanto entusiasmo. L’iniziativa – quest’anno giunta alla sua 14esima edizione – è organizzata dal “Comitato 1 gennaio” e ogni anno ha il supporto di diversi commercianti della zona.

Tra i “temerari” non solo gente della località jonica, ma anche qualche turista e due studentesse, una francese e una canadese, in città ospiti di famiglie messinesi per un programma di intercultura scolastico. Tra i bagnanti molti giovani, tra questi il piccolo Luigi di appena 6 anni.

Al termine del bagno si è festeggiato l’inizio del nuovo anno con panettone e spumante. Gli organizzatori hanno già dato appuntamento all’edizione del 1. gennaio 2025.