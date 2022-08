Messina. A San Michele strade sporche: l'attacco del consigliere La Fauci - Tempostretto

Il consigliere comunale di Ora Sicilia segnala "sporcizia e fetore". La vicepresidente di Messina Servizi: "Sempre pronti a rispondere alle segnalazioni"

MESSINA – Il consigliere comunale di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci, non ci sta e scende in campo in difesa di San Michele, zona del centro cittadino lasciata, a suo dire, all’abbandono e priva di pulizia stradale. “La pulizia delle strade della nostra città pare non essere una priorità per questa amministrazione – dichiara -. Ho ricevuto moltissime segnalazioni riguardanti veri e propri immondezzai a cielo aperto in varie zone di Messina. Personalmente, poi, sono testimone della situazione che viene vissuta nei pressi del rione San Michele: il tratto di strada non viene ripulito. Operazione necessaria anche per eliminare il terribile olezzo prodotto”.

Raggiunta da Tempostretto, la vicepresidente, facente funzioni di presidente, Maria Grazia Interdonato così si esprime: “Tengo a precisare che lo stesso consigliere mi ha inviato, ancor prima del comunicato stampa, le foto di quanto verificatosi a San Michele e si è proceduto ad una tempestiva pulizia dei luoghi. Respingo qualsiasi strumentalizzazione. La società Messina Servizi, attraverso il suo management, ha sempre dimostrato disponibilità e prontezza nel rispondere alle segnalazioni anche del consigliere La Fauci”.

La nota del consigliere comunale

“I cittadini – continua La Fauci – che risiedono o transitano devono sopportare sporcizia e fetore. Già in passato, tra l’altro, ero stato promotore di richieste urgenti per evitare che questo trasbordo avvenisse nei pressi della scuola e della chiesa presenti in zona. La situazione di San Michele rappresenta un chiaro esempio delle condizioni della città: sono tantissime, infatti, le persone che mi hanno segnalato come queste circostanze siano presenti in altre zone di Messina. Non solo periferiche, ma anche centrali, residenziali e mete dei turisti che ospitiamo quotidianamente. È questo il nostro biglietto da visita? Non basta vantarsi delle operazioni effettuate dopo i grandi eventi se poi la pulizia ordinaria viene tralasciata, o peggio dimenticata”.

“Infine – conclude -, devo segnalare un altro disservizio inaccettabile: sempre a San Michele, ma purtroppo anche in altre zone, a seguito di alcuni lavori non è stato ripristinato in maniera consona e definitiva il manto stradale. Perché Messina deve sopportare che le proprie strade siano rattoppate e mai davvero in ordine? Non è accettabile che gli interventi avvengano solo a seguito di segnalazioni e denunce, dovrebbe essere cura dell’amministrazione pianificare il tutto in maniera preventiva”.