Messina a WomenX Impact, l'evento internazionale sulla leadership al femminile - Tempostretto

Liana Cannata e Marigrazia Interdonato hanno parlato del Comune e di come tante donne siano in ruoli di comando: "Noi un'eccezione, colmato gap importante"

Messina, rappresentata dall’assessora alle Politiche Giovanili Liana Cannata e dalla presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato, è stata protagonista a Bologna, durante l’evento WomenX Impact. Si tratta dell’evento internazionale in cui si parla della leadership al femminile. Un evento in cui le due donne hanno portato l’esempio di un Comune, quello messinese, in cui sono tante le donne a ricoprire ruoli dirigenziali, come accade nelle società partecipate o con gli assessorati. Ma è stata anche un’importante occasione per muovere i primi passi verso una collaborazione che porterà alla creazione di eventi anche a Messina, sempre a tema pari opportunità.

Liana Cannata: “Comune di Messina un’eccezione”

“In alcuni settori – ha dichiarato Liana Cannata – come la politica, dobbiamo colmare un gap importante. C’è molto da fare, ma devo dire che noi all’interno del Comune di Messina siamo un’eccezione. Abbattiamo quelli che sono gli stereotipi della politica e della mentalità che si pensa esista in comuni come il nostro. Noi oltre ad avere assessori donne abbiamo anche per la maggior parte presidenti donna nelle varie società partecipate. Gli uomini sono una piccola minoranza. Poi abbiamo un capo ufficio di gabinetto donna, un direttore generale donna che è anche segretario generale. Abbiamo abbattuto questo gap della parità di genere”.

Interdonato: “Non è stato facile”

“Non è stato semplice – racconta Mariagrazia Interdonato -. Io sono entrata nel cda di Messina Servizi nel 2018. Era una società prettamente maschile, con un numero elevatissimo di uomini, molto superiore alle donne. Ma questa fase l’abbiamo già abbondantemente superata, con moltissime operatrici che oggi svolgono questo servizio al pari degli uomini. Non è stato facile, perché c’era questa presenza maschile ma anche perché una donna giovane che arriva in azienda in un ruolo di leadership deve faticare. All’inizio è stato così per farmi conoscere e poter agire all’interno della società”.