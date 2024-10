Messina. Abc torna a piazza Cairoli per i bimbi ricoverati

Sabato 5 e domenica 6 ottobre piantine in vendita per una raccolta fondi

Tornano le giornate in piazza di ABC Amici dei Bimbi in Corsia, l’Associazione di volontariato messinese che da quindici anni si impegna a rendere meno triste la degenza dei bambini ricoverati a Messina.

La “Giornata in Piazza” vedrà, prevalentemente, i volontari impegnati nella consegna di piantine in cambio di un contributo economico finalizzato alla raccolta fondi da destinare alla realizzazione del progetto denominato “Il Mare in Corsia”, che vedrà l’artista Silvio Irilli, fondatore di Ospedali Dipinti, trasformare le pareti del Reparto di Pediatria del Policlinico di Messina.

Il Mare in Corsia sarà il seguito dei progetti “L’Isola del Sorriso, Acquario in Corsia, Bosco Incantato e Universo Galattico” già realizzati da ABC in alcuni reparti di Pediatria del nosocomio messinese apprezzati da tantissimi bimbi e genitori dei piccoli ricoverati.

Durante le due giornate, i volontari ABC, illustreranno anche le attività dell’Associazione a coloro i quali vorranno ricevere informazioni su come diventare volontario. Inoltre, intratterranno i piccoli visitatori con trucchi, bolle di sapone, giochi di magia e tante altre attività divertenti.

L’arte al servizio del benessere

Silvio Irilli, celebre per i suoi straordinari progetti artistici all’interno di ospedali in tutta Italia, trasformerà il corridoio e le dieci stanze del reparto pediatrico in ambienti a tema marino. Ogni stanza avrà un titolo – come La stanza dei Delfini e La stanza delle Sirene – per portare colore, gioia e serenità ai piccoli pazienti. La mascotte di Ospedali Dipinti Capitan Delfino e la mascotte di ABC Benny saranno i protagonisti di questi ambienti, pensati per creare un’atmosfera di gioco e spensieratezza e allontanare le paure dei piccoli pazienti.

Con la “Giornata in Piazza” parte la campagna di raccolta fondi per realizzare il progetto artistico “Il Mare in Corsia”, che terminerà a dicembre per poi trasformare subito il Reparto di Pediatria del Policlinico Gaetano Martino di Messina grazie all’arte di Silvio Irilli, fondatore di Ospedali Dipinti. Le aziende e i privati potranno dare il loro prezioso contributo per sostenere il progetto, permettendo così di portare avanti questa meravigliosa opera. I partner avranno visibilità tramite il logo in tutti i materiali comunicativi, sui social media e all’interno del reparto.

Qui per sostenere il progetto

L’ appuntamento è per sabato 5 ottobre dalle ore 10 alle ore 20 e domenica 6 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 in piazza Cairoli a Messina affinché tutti i messinesi possano contribuire a donare un sorriso ai bimbi in corsia della città.

“Ospedali dipinti“ è un progetto artistico per umanizzare reparti di strutture ospedaliere attraverso decorazioni a tema. Un progetto che da ormai dodici anni veste di colore e sorrisi i reparti, soprattutto di pediatria, degli ospedali italiani. Sono infatti ormai oltre 8000 i metri quadri decorati, e 30 gli ospedali italiani in cui l’artista Silvio Irilli, fondatore del progetto, ha trasformato uno o più ambienti in mondi colorati con cui i piccoli pazienti possono interagire. Da sempre, il principio fondante è non pesare sulle risorse economiche di ospedali e sulla Sanità, ma realizzare le opere esclusivamente grazie alle donazioni spontanee delle persone, alla collaborazione delle Onlus e Fondazioni o con il contributo di aziende.

ABC Amici dei Bimbi in Corsia: L’associazione ABC Amici dei Bimbi in Corsia opera all’interno del Policlinico di Messina, offrendo momenti di svago e divertimento ai piccoli pazienti tramite attività ludiche e ricreative. Grazie al supporto dei suoi volontari, ABC regala sorrisi ogni giorno ai bambini ricoverati, con un impegno continuo a sostenerli nelle difficili fasi della malattia.