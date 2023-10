Il Messina chiude l'accordo per un secondo sponsor di maglia - Tempostretto

Il presidente Sciotto: "Accogliamo con grande entusiasmo un'azienda messinese, il nuovo progetto di rilancio è un forte attrattore"

MESSINA – L’Acr Messina annuncia l’accordo di sponsorizzazione con l’azienda messinese “Supermercati Panarello Carni”. Il marchio sarà presente, come secondo sponsor, sulla maglia del Messina a partire dalla prossima partita di campionato che vedrà i giallorossi opposti alla Casertana, nel recupero della seconda giornata di campionato, mercoledì 11 ottobre 2023, allo stadio “Franco Scoglio”.

“Questo nuovo accordo di sponsorizzazione – afferma il presidente del Messina, Pietro Sciotto – lo accogliamo con grande entusiasmo perché si tratta di un’azienda messinese. Segno evidente che il nuovo progetto di rilancio della nostra società sta diventando un forte attrattore per chi vuole promuovere il proprio marchio attraverso il calcio dando allo stesso tempo sostegno alla nostra squadra. Ringrazio quindi la famiglia Panarello per avere deciso di puntare sul Messina. Desidero ringraziare inoltre la Infront e in modo particolare Saverio Provenzano e Daniela Lazzaro che ci sta dando un sostegno importante e Mario Bonsignore che cura con il suo staff il marketing dell’Acr Messina”.

“Per noi è un grande onore affiancare il nostro marchio all’Acr Messina – spiega Alessandro Panarello – da messinesi e tifosi della nostra squadra di calcio abbiamo deciso di abbinare il nostro marchio all’Acr con la consapevolezza che si possono raggiungere traguardi importanti con il sostegno dell’imprenditoria locale”.