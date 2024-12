Messina. Al PalaTracuzzi tutto pronto per lo Wevza, il programma delle tre giornate

Dal 3 al 5 gennaio la pallavolo internazionale in campo con le Under 16 femminili di Italia, Spagna, Francia e Finlandia. Partite al pomeriggio e ingresso gratuito

MESSINA – La città di Messina ospiterà un evento sportivo internazionale di grande prestigio che avrà come protagoniste le pallavoliste del futuro. Dal 3 al 5 gennaio 2025 infatti, presso il PalaTracuzzi, si terrà il Wevza Volleyball Tournament U16W, un torneo femminile Under 16 che vedrà in campo le nazionali di Italia, Francia, Spagna e Finlandia.

Il torneo si svolgerà in un girone unico, previsti allenamenti al mattino e le gare al pomeriggio. Venerdì 3 gennaio si disputeranno Francia-Spagna alle ore 16 e Finlandia-Italia alle ore 19. Sabato 4 gennaio primo match Finlandia-Francia alle ore 16 e Italia-Spagna alle ore 19. Infine, domenica 5 gennaio, Spagna-Finlandia alle ore 16 e si chiuderà con Italia-Francia alle ore 19.

Grande sforzo della Fipav Messina

“Messina protagonista dello sport internazionale – ha dichiarato Alessandro Zurro, presidente del comitato territoriale Fipav Messina – Avere a Messina quattro nazionali di pallavolo è un’emozione indescrivibile e un motivo di grande orgoglio. La macchina organizzativa del Comitato Fipav Messina si conferma all’altezza di manifestazioni internazionali. Questi eventi dimostrano che, con impegno e collaborazione, è possibile portare a Messina manifestazioni sportive di grande prestigio, valorizzando la città e il movimento pallavolistico locale”.

“Messina accoglie le delegazioni internazionali per un evento di altissimo livello”, ha aggiunto Roberto Bombara, vicepresidente del Comitato Territoriale Fipav Messina: “Siamo pronti ad accogliere le delegazioni che parteciperanno al ‘WEVZA Volleyball Tournament U16W’. La prima ad arrivare sarà la Nazionale Francese, che giungerà a Messina il 1° gennaio. Il giorno seguente, il 2 gennaio, sarà la volta delle delegazioni di Italia, Spagna e Finlandia. Tutte le squadre pernotteranno a Messina per l’intera durata della manifestazione e saranno assistite dallo staff del Comitato Territoriale Fipav Messina, che si è impegnato con grande dedizione per garantire la migliore accoglienza.”

L’ingresso alla manifestazione sarà completamente gratuito: “Abbiamo coinvolto tutte le società pallavolistiche di Messina, non solo per assistere alle gare ma anche per partecipare attivamente all’organizzazione. Questi eventi non sono solo una vetrina internazionale, ma rappresentano anche un’occasione per dare risalto alle tante attività che il Comitato Territoriale FIPAV Messina svolge durante l’anno”.

Il Comune ha messo a disposizione il PalaTracuzzi

Il Comune di Messina, in particolare l’assessore Massimo Finocchiaro, hanno steso i tappeti rossi, come si suol dire, per la buona riuscita dell’evento. L’impianto PalaTracuzzi è subito stato messo a disposizione per l’evento sportivo aggiungendo anche giorni in più rispetto al torneo in sé.

Infatti alle società che normalmente utilizzavano l’impianto è arrivata la comunicazione che il palazzetto non sarebbe stato a disposizione perché impegnato dal 28 dicembre al 6 gennaio. Se questo da una parte dimostra la disponibilità dell’amministrazione per l’evento internazionale, dall’altra ha lasciato un po’ spiazzate quelle società locali che normalmente utilizzano l’impianto per allenarsi o che anche avrebbero dovuto disputare delle gare in quei giorni.