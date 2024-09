Messina. Al via il Festival degli Aquiloni, “un pieno di colori, creatività e divertimento”

Da domani pomeriggio a domenica sulla spiaggia di Capo Peloro. Oggi la presentazione a Palazzo Zanca

MESSINA – Il Festival degli Aquiloni, giunto alla sesta edizione, organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro in compartecipazione con il Comune di Messina e il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia, è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa tenutasi a palazzo Zanca. Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro, hanno preso parte la presidente della Messinaservizi Mariagrazia Interdonato; il consigliere comunale Libero Gioveni delegato dall’assessora regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata; il presidente della VI Municipalità Francesco Pagano; e il presidente della Proloco Capo Peloro Paolo Alibrandi con i componenti dell’associazione promotori della manifestazione, oltre ad una rappresentanza di realtà cittadine che hanno aderito in qualità di sponsor e partner.

Un appuntamento ormai tradizionale

“Il Festival degli Aquiloni è ormai entrato far parte di quei tradizionali appuntamenti in Città, condivisi e patrocinati dall’Amministrazione comunale, per promuovere e valorizzare il nostro territorio”, così il sindaco Federico Basile. “Con piacere abbiamo avuto modo di constatare una massiccia presenza di partecipanti la settimana scorsa al prefestival degli aquiloni, tenutosi lungo la spiaggia di S. Margherita, un sorta di apripista in grado di evidenziare l’importanza di simili iniziative volte ad unire e attrarre la nostra comunità e visitatori. Il festival di questo fine settimana sarà caratterizzato da un ricco programma che avrà come scenario una cornice suggestiva come quella di Capo Peloro e che coniuga al meglio peculiarità ambientali, dove il vento protagonista e colorati aquiloni copratogonisti, insieme ad una serie di attività ci permetteranno di offrire momenti condivisi di gioiosa sostenibilità, di aggregazione e inclusione sociale”, ha concluso Basile.

“Gli aquiloni metafore della visione di città che abbiamo in mente”

“L’evento celebrativo dell’arte del volo arricchito dagli aquiloni di varie forme e colori, certamente è uno di quelli che regala emozioni per tutte le età – ha proseguito l’assessore Finocchiaro – ma la nostra adesione come Amministrazione è ben accolta in quanto il festival mira a creare un connubio perfetto tra sport, cultura, ospitalità nlla nostra città, la Messina del vento e del mare e soprattutto dei bambini. Sono questi gli elementi importanti sui quali bisogna lavorare tutti in sinergia e nella fattispecie, accogliamo gli aquiloni perfette metafore perfette della visione di città che abbiamo in mente”.

Previsti tanti eventi collaterali

In rappresentanza delle Partecipate comunali è intervenuta poi la presidente della Messinaservizi Bene Comune Interdonato per esternare a nome anche degli altri presidenti, la volontà delle Partecipate di essere sempre parte attiva e di supporto a iniziative promosse in Città, nella fattispecie del Festival degli Aquiloni “le finalità sono in linea con gli obiettivi del progetto Messina 2030 Green Events, che ci vede protagonisti – ha detto la Interdonato – nel promuovere e sostenere iniziative di educazione e formazione ambientale sul territorio cittadino”.

I rappresentanti della Proloco Capo Peloro hanno invece trattato gli aspetti organizzativi e il programma delle tre giornate ha spiegato il presidente Alibrandi “prevede un pieno di colori, creatività e divertimento per grandi e piccini che offriranno ai partecipanti emozioni da vivere nella spiaggia di Capo Peloro per potere ammirare gli aquiloni e una serie di iniziative collaterali dai pro-market, alla musica, workshops, LabAquiloni, mostre, arte e un’area bimbi”.

L’avvio del festival è fissato venerdì 27 settembre, dalle ore 15 alle 20; si continuerà sabato 28, dalle 10 alle 20, per concludersi domenica 29, sempre dalle 10 alle 20.