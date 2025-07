Messina. Al via il riordino della numerazione civica all’Annunziata

Nuove targhette agli accessi per migliorare i servizi pubblici e l’identificazione degli immobili

È stata avviata l’attività di revisione della numerazione civica nel Villaggio Annunziata, un intervento promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorare l’identificazione degli immobili e l’erogazione dei servizi pubblici, rendendo più rapido ed efficiente l’accesso ai servizi per tutti i residenti, dalle consegne postali agli interventi di emergenza. L’adeguamento della numerazione alla reale situazione del territorio si rende necessario in attuazione della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (legge anagrafica) e del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico). Il riordino civico rappresenta un passo fondamentale anche per facilitare l’intervento tempestivo dei servizi di soccorso e pubblica utilità e per migliorare la gestione del territorio urbano.

“Una numerazione civica ordinata e aggiornata non è solo una questione formale, ma uno strumento essenziale per la sicurezza, l’efficienza dei servizi e la qualità della vita. Ringrazio i residenti dell’Annunziata per la collaborazione e la disponibilità a supportare questo importante lavoro di riordino”, ha dichiarato il Sindaco Federico Basile. “Con questo intervento offriamo ai cittadini un servizio concreto che incide sulla quotidianità: recapiti postali più precisi, interventi di emergenza più tempestivi e una maggiore coerenza tra anagrafe, toponomastica e territorio”, ha spiegato l’Assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli. “Il riordino della numerazione civica rientra in un più ampio percorso di modernizzazione urbana. Non si tratta solo di targhette, ma di un aggiornamento strutturale che migliora la leggibilità e la fruibilità dello spazio urbano”, ha aggiunto l’Assessore alla Toponomastica Enzo Caruso.

Gli operatori incaricati, hanno completato l’installazione delle nuove targhette numerate su tutti gli accessi di abitazioni, attività commerciali, uffici, garage e di ogni altra unità immobiliare dotata di ingresso autonomo da spazi pubblici (passi carrabili, pedonali, ingressi principali e secondari).

Aggiornamento dei dati anagrafici: I residenti che intendono aggiornare i propri dati possono farlo attraverso il portale dedicato (l’accesso avviene tramite SPID o CIE).

Non è necessario aggiornare: carta d’identità; passaporto; patente; libretto di circolazione. In parallelo, il Comune attiverà anche procedure d’ufficio per l’aggiornamento automatico dei dati presso: AMAM, Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, Motorizzazione Civile, Camera di Commercio (per le attività commerciali).

ATTENZIONE ALLE TRUFFE – Si precisa che gli operatori incaricati non sono autorizzati a chiedere alcun pagamento, né ad accedere all’interno delle abitazioni. In caso di comportamenti difformi da quanto indicato, si invita a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine.

Per dubbi, errori o ulteriori chiarimenti è possibile contattare: revisione.toponomastica@comune.messina.it