Messina. Albo degli scrutatori, oggi scadono i termini per le domande di inserimento

Le istanze potranno essere presentate online o in presenza. Ecco come fare

MESSINA – Scade martedì 5 maggio 2026 il termine per presentare domanda di inserimento nell’elenco degli scrutatori in vista delle elezioni amministrative, in programma a Messina domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco fissato per i giorni 7 e 8 giugno 2026.

Possono presentare istanza i iscrizione all’elenco gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina. Successivamente si procederà al al sorteggio per l’assegnazione degli scrutatori ai vari seggi elettorali.

Scrutatori a Messina, come presentare domanda

La domanda per essere iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Messina può essere presentata online o in forma cartacea. Per presentare istanza online occorre accedere al portale dedicato del Comune di Messina entro le ore 24.00 di martedì 5 maggio 2026, utilizzando SPID, CIE o CNS.



In forma cartacea, la domanda potrà essere presentata entro gli orari di apertura degli uffici, compilando e sottoscrivendo l’apposito modello, disponibile nelle sedi delle Circoscrizioni o al piano terra di Palazzo Zanca – sportello dell’Ufficio Notifiche (stanza n. 63).

Per la giornata di domani, ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze, l’Ufficio Notifiche sarà aperto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30. Il modulo di domanda da compilare è disponibile a questo link.