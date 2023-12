Messina. All'Istituto Marino di Mortelle il "Villaggio degli Elfi" - Tempostretto

Nuovo appuntamento in città con il Natale, unendo divertimento, creatività e inclusione sociale

MESSINA – Nell’ambito delle iniziative natalizie organizzate in città promosse dall’amministrazione Basile, prenderà il via mercoledì 27 dicembre all’Istituto Marino di Mortelle, l’appuntamento “Il Villaggio degli Elfi”. Un’iniziativa organizzata in sinergia con la Messina Social City e in collaborazione con i partner membri del Progetto InterPares e l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino”.

Il programma della manifestazione prevede nelle giornate del 27, 28 e 29 dicembre 2023 e il 3, 4, e 5 gennaio 2024, dalle ore 9.30 alle 12.30, attività ludiche, laboratori creativi e la visione di cortometraggi a tema natalizio. Appuntamenti in particolare rivolti ai bambini con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie e amici.

