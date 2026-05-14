 Messina. Altri 28 agenti (per tre anni) per la Polizia municipale

Messina. Altri 28 agenti (per tre anni) per la Polizia municipale

Marco Ipsale

Messina. Altri 28 agenti (per tre anni) per la Polizia municipale

giovedì 14 Maggio 2026 - 07:30

Il 29 maggio la firma, stavolta a tempo determinato

MESSINA – Altri 28 agenti della Polizia municipale oltre ai 100 assunti di recente. La firma dei contratti è in programma il 29 maggio anche se stavolta sarà a tempo determinato, per tre anni.

Un investimento da 2,1 milioni di euro

I numeri dell’operazione, dettagliati dal Dipartimento Servizi Finanziari, sono importanti. Il costo complessivo per il triennio di servizio delle 28 unità ammonta a 2 milioni 114mila 630 euro. Per il solo anno 2026, è stato già impegnato mezzo milione di euro per coprire i primi stipendi.

Ogni singolo agente graverà per circa 25.174 euro annui, cifra calcolata sulla base del nuovo contratto nazionale (Ccnl) firmato a febbraio, che prevede per l’Area degli Istruttori un orario a tempo parziale di 24 ore settimanali. L’intero finanziamento è garantito da fondi extra-bilancio provenienti dal Ministero dell’Interno per la sicurezza urbana.

Scorrimento della graduatoria: chi sono i nuovi assunti

Palazzo Zanca scorre la graduatoria con i candidati idonei della selezione pubblica per 100 posti a tempo indeterminato conclusa pochi mesi fa. I nuovi 28 rinforzi sono stati individuati scorrendo la graduatoria dalla posizione numero 111 alla 138.

L’assunzione è subordinata alla verifica finale del possesso dei requisiti entro il 28 maggio. Gli uffici stanno già acquisendo la documentazione necessaria: se dovessero emergere irregolarità o dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione e all’ulteriore scorrimento della lista.

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