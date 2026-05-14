Messina. Altri 28 agenti (per tre anni) per la Polizia municipale

Il 29 maggio la firma, stavolta a tempo determinato

MESSINA – Altri 28 agenti della Polizia municipale oltre ai 100 assunti di recente. La firma dei contratti è in programma il 29 maggio anche se stavolta sarà a tempo determinato, per tre anni.

Un investimento da 2,1 milioni di euro

I numeri dell’operazione, dettagliati dal Dipartimento Servizi Finanziari, sono importanti. Il costo complessivo per il triennio di servizio delle 28 unità ammonta a 2 milioni 114mila 630 euro. Per il solo anno 2026, è stato già impegnato mezzo milione di euro per coprire i primi stipendi.

Ogni singolo agente graverà per circa 25.174 euro annui, cifra calcolata sulla base del nuovo contratto nazionale (Ccnl) firmato a febbraio, che prevede per l’Area degli Istruttori un orario a tempo parziale di 24 ore settimanali. L’intero finanziamento è garantito da fondi extra-bilancio provenienti dal Ministero dell’Interno per la sicurezza urbana.

Scorrimento della graduatoria: chi sono i nuovi assunti

Palazzo Zanca scorre la graduatoria con i candidati idonei della selezione pubblica per 100 posti a tempo indeterminato conclusa pochi mesi fa. I nuovi 28 rinforzi sono stati individuati scorrendo la graduatoria dalla posizione numero 111 alla 138.

L’assunzione è subordinata alla verifica finale del possesso dei requisiti entro il 28 maggio. Gli uffici stanno già acquisendo la documentazione necessaria: se dovessero emergere irregolarità o dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione e all’ulteriore scorrimento della lista.