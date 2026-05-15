La Vardera e De Luca: “Messina sud trascurata da Basile, Russo l’alternativa”

Stamattina tour elettorale in città del leader di Controcorrente e del capogruppo all'Ars del M5S. "Nefandezze dall'amministrazione"

MESSINA – Da Briga Marina e Mili al mercato Vascone, il porto di Tremestieri, Pistunina e Bisconte. Tour elettorale oggi per il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, e il capogruppo all’Ars del Movimento Cinquestelle Antonio De Luca. Due forze insieme in lista per il Consiglio comunale e per Antonella Russo candidata sindaca del centrosinistra. “Messina sud è stata trascurata, tra disattenzioni e nefandezze, dalla Giunta Basile e stiamo vedendo disastri ovunque. Russo può andare al ballottaggio”, esordisce De Luca.

La Vardera: “Le periferie abbandonate la priorità per Messina”

Da parte sua, il deputato regionale La Vardera, mentre si trova nella zona del mercato Vascone, mette in rilievo: “Non è una scommessa, quella di Controcorrente alle amministrative in Sicilia, ma nasce dall’esigenza di dare un’alternativa. Una lista che rappresenta il voto libero a Messina. Noi, con il Movimento 5 Stelle, rivendichiamo di aver fomato una lista fatta da persone rappresentative di quel pezzo di città libero. Girando nei quartieri e nelle periferie di questa città, respiriamo c’è tanta voglia di cambiamento e noi, modestamente, vogliamo rappresentare quel cambiamento. Quali priorità per Messina? Con l’onorevole De Luca siamo appena stati in territori della cosiddetta zona sud che vivono dei momenti di abbandono importante. I residenti ci hanno indicato dei massi che vengono messi a ridosso della spiaggia e addirittura abbiamo trovato anche escrementi, liquami sulla spiaggia. Oggettivamente, esiste un problema delle periferie abbandonate. Sono una priorità”.

“Disattenzioni e nefandezze delle amministrazioni De Luca e Basile negli ultimi otto anni”

A sua volta, così Antonio De Luca: “Non sarà sfuggito che non ho avuto neppure la tentazione di entrare nelle polemiche elettorali. Mi interessa far capire alla città qual è la proposta del Movimento 5 Stelle e di Controcorrente a Messina. Sono convinto che si possa arrivare al ballottaggio. E sono convinto che buona parte dei messinesi abbiano voglia di cambiare in meglio. Stamattina abbiamo riscontrato, a Messina sud, alcune disattenzioni e in altri casi nefandezze delle amministrazioni negli ultimi 8 anni”.

Continua il parlamentare regionale: “Faccio due esempi. Gli scogli buttati in mezzo alla spiaggia tra Giampilieri e Ponte Schiavo, dove gli avevo fatto avere, come deputato, 735.000 €, per realizzre un lavoro fatto bene (c’è stata una polemica nel mese di gennaio, n.d.r.) . E, ancora, domina la sporcizia sulle spiagge dopo il ciclone Harry. Ci sono i massi in mezzo ai piedi. 235 mila euro fermi a Palermo e i pozzetti di scolo delle acque piene di sabbia, che se arriva una forte pioggia o bisogna aprire i pozzetti, oppure si allagano le case. E ci troviamo con le fogne degli impianti di sollevamento svuotate a mano, con la melma riversata sulla spiaggia, cioè accantonata lì, a Briga Marina”.

De Luca all’attacco su impianto di Mili e gestione mercato Vascone

Prosegue il parlamentare 5 Stelle: “Poi ci siamo spostati a Mili, dove è previsto un impianto di compostaggioa quattro passi dal centro abitato in una zona già svalutata economicamente da un depuratore che puzza di fogna. Loro lo vogliono (intende l’amministrazione Basile ma c’è l’ok regionale e ambientale, n.d.r.), senza che ci siano le distanze previste dalla legge. Srr (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, n.d.r.), negli ultimi anni, è stata guidata da esponenti di Sud chiama Nord. E noi ci troviamo a dover posizionare un impianto di conferimento di umido per tutti i Comuni della ionica e per la città nel centro abitato. Si tratta di una vessazione”.

“Disastro viabilità nella zona del mercato Vascone e in centro”

E ancora: “Ci troviamo inoltre al mercato Vascone, vicino al cimitero (i mercatali sono stati spostati per i lavori di riqualificazione e ci sono state polemiche per i ritardi nei lavori, n.d.r.), e c’è molto da segnalare. La gestione non è stata degna di una Città metropolitana europea. Abbiamo una delle arterie occupata dal mercato e che ha aumentato il caos. L’ennesimo macello. Il nostro consigliere di Circoscrizione Alessandro Geraci da tempo fa proposte intelligenti ma sempre ignorate. Il parcheggio che si trova qui sotto viene poco usato dai messinesi. Intanto va indicato bene. E poi samo in un momento in cui la gente non ha una lira in tasca per mettere la benzina nella macchina, figurati per parcheggiarla. Un’amministrazione che vuole stare accanto ai cittadini e vuole favorire il lavoro di chi porta i soldi a casa, dopo un mese che lavora, il parcheggio dovrebbe metterlo a disposizione gratuitamente. E così limiteresti anche i parcheggi in doppia fila e tutto quello che ne consegue”.

“In generale, la gestione della viabilità è stata disastrosa da parte dell’amministrazione uscente. Per la Giunta Basile la viabilità non è un problema. Dalle piste ciclabili ai parcheggi a pagamento, con gli alberelli nel mezzo, hanno distrutto il centro. La viabilità si studia, si concorda, si programma, si progetta, si sperimenta e poi si mette su strada. Non in questo modo. Il commercio è stato distrutto. Altra incompiuta, per cambiare argomento, è il porto di Tremestieri. Ecco perché dico che bisogna cambiare, sostenendo la nostra lista e Russo sindaca”, conclude De Luca.

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