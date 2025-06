Messina, anche la Prima Municipalità chiede di dividersi... in due

Non solo settima circoscrizione, potrebbe nascere anche l’ottava

Era il marzo 2004 e l’allora commissario comunale Bruno Sbordone decise di ridurre i quartieri di Messina da 14 a 6. Una decisione, che entrò in vigore con le elezioni del 2005, condivisibile nel merito ma forse non nelle proporzioni.

Il malcontento è sorto soprattutto nella sesta circoscrizione, un territorio molto ampio da Pace a Orto Liuzzo, zone collinari comprese. Da qui l’idea del referendum per il nuovo Comune di Montemare (potevano votare tutti i messinesi e vinse il no) e poi quella della nascita della VII municipalità, il cui iter è in corso.

Ora anche la Prima Circoscrizione, con delibera 52 del 12 giugno 2025, ha formalizzato una richiesta al sindaco e agli Assessorati competenti per una sua suddivisione, proponendo la creazione di una nuova.

La proposta, avanzata dal consigliere Alfredo Manganaro, nasce dalla constatazione che l’attuale I Circoscrizione, con i suoi 22 villaggi, molti dei quali collinari, presenta un territorio vasto e di difficile gestione, caratterizzato da tante criticità, in particolare ambientali. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza nella gestione del territorio e dei servizi, garantendo una maggiore vicinanza dell’Amministrazione alle esigenze dei residenti, soprattutto quelli che vivono nelle aree più distanti dal centro. La suddivisione proposta prevede come delimitazione territoriale la Contrada Canale di Santa Margherita, soluzione che non creerebbe problemi di allineamento con le sezioni elettorali. La proposta ha ottenuto un ampio consenso, con 8 voti favorevoli e un solo voto contrario.