Messina. Apericena solidale per il reddito di emersione - Tempostretto

L'iniziativa organizzata dall'associazione "Penelope"

Al via mercoledì 13 dicembre 2023 a partire dalle ore 20, un evento di sensibilizzazione e autofinanziamento promosso dal team antitratta dell’associazione “Penelope”, operante sui

territori delle province di Messina e di Catania nel campo del contrasto al grave sfruttamento

sessuale e lavorativo di donne e uomini migranti.

L’Afroapericena promossa dall’associazione Penelope intende avviare una raccolta di fondi a supporto della sperimentazione del “Reddito di emersione”, un aiuto concreto, immediato ed esigibile per permettere ai migranti, che intendano denunciare le situazioni di grave sfruttamento lavorativo di cui sono vittime, di non dover sottostare al ricatto economico dei propri sfruttatori.

L’apericena, che si svolgerà nei locali dell’Hamburgheria, a Messina, in via Cesare Battisti 28, permetterà agli intervenuti di degustare piatti della cultura afro-mediterranea (offerti da Hammucca) sorseggiando un drink appositamente creato per l’occasione dalla Fabbrica alcolica.

Entrambe le aziende hanno così voluto testimoniare il loro impegno nel campo della responsabilità sociale, inviando un segnale chiaro al mondo produttivo locale perché prenda le dovute distanze e isoli quegli operatori dediti al mero profitto e allo sfruttamento di soggetti fortemente vulnerabili e ricattabili come sono i migranti, specie se donne o irregolari.

20 euro l’offerta minima prevista per quanti vorranno partecipare e sostenere la campagna

sociale promossa dall’associazione. L’intero ricavato dell’apericena sarà devoluto all’associazione Penelope per la sperimentazione del “Reddito di Emersione”.