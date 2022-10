Messina. Aperte le iscrizioni al Corso di arte presepiale - Tempostretto

Le lezioni si svolgeranno il 20, 21 e 22 ottobre, iscrizioni entro il 16

L’Associazione Italiana Amici del Presepio di Messina ogni anno organizza un importante appuntamento per chi vuole condividere la passione per il Presepe. Dopo la pausa forzata di due anni, ritorna il Corso di Arte Presepiale, che si svolgerà nei giorni 20, 21 e 22 ottobre, col patrocinio gratuito del Comune di Messina.

Le lezioni sono rivolte sia a chi si accosta per la prima volta alla realizzazione di un Presepe, sia a chi vuole approfondire le tecniche di costruzione. Il programma prevede, come ideare e progettare la scena, la costruzione di vari manufatti con la tecnica del polistirene, la realizzazione della vegetazione con elementi naturali ed artificiali, la colorazione, come realizzare accessori e finimenti, l’illuminazione e gli effetti speciali. Ai partecipanti, a fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Gli incontri si svolgeranno nell’Auditorium della Biblioteca dei Cappuccini, Via Delle Mura (adiacente Chiesa di Pompei) dalle 17 alle 20. Chi è interessato all’iscrizione o desidera avere ulteriori informazioni può telefonare al numero 3495612109 o mandare una mail all’indirizzo info@presepimessina.it entro il 16 ottobre.