Messina. Apre il Monte di Pietà, oggi l’inaugurazione

Appuntamento alle 18.30 al Complesso monumentale di via XXIV maggio

Oggi, alle ore 18.30, cerimonia di apertura alla fruizione della cittadinanza del Monte di Pietà, passato di recente alla gestione della Città Metropolitana di Messina.

Ci saranno il sindaco Federico Basile, il direttore Generale Salvo Puccio, la squadra di assessori e i rappresentanti delle Partecipate comunali.

“L’evento, con ingresso libero, è dedicato alla nostra Città per rendere fruibile a fini culturali e turistici, uno dei più suggestivi luoghi del patrimonio storico architettonico di Messina, edificato a partire dal 1616 e restaurato nel 1979 dopo i gravi danni subiti a seguito del terremoto del 1908”. Così il sindaco Basile invita a partecipare all’iniziativa arricchita da momenti di intrattenimento e degustativi, che si concluderà alle 21.30.

In programma per allietare la serata si susseguiranno esibizioni di immagini, suggestioni e parole, con Carlo Spinelli e Martina Costa per la regia di Antonio Vitarelli, e di musica tradizionale folkloristica. I momenti di intrattenimento saranno accompagnati da delizie di dolci artigianali tipici messinesi preparati dalla pasticceria Di Pietro e dal maestro Lillo Freni.