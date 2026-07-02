 Messina Archery Team, la 13enne Interdonato settima al torneo di Terni

Messina Archery Team, la 13enne Interdonato settima al torneo di Terni

Redazione

Messina Archery Team, la 13enne Interdonato settima al torneo di Terni

giovedì 02 Luglio 2026 - 07:46

Affermazione a un torneo nazionale per l'arciera Alessandra Interdonato

Alessandra Interdonato

Tiro con l’arco. Per Messina Archery Team, Alessandra Interdonato, 13 anni, ha rappresentato la Sicilia a un trofeo nazionale a Terni ed è arrivata al settimo posto. Settimo posto assoluto nella categoria 2013 per l’atleta della squadra messinese.
Si tratta del Trofeo Pinocchio fase nazionale 2026, dove si sono dati appuntamento i migliori giovani arcieri delle classi dal 2013 al 2017.
Alessandra Interdonato ritornerà in ottobre a rappresentare sempre la regione siciliana al Trofeo Coni.

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