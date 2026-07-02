Messina Archery Team, la 13enne Interdonato settima al torneo di Terni

Affermazione a un torneo nazionale per l'arciera Alessandra Interdonato

Tiro con l’arco. Per Messina Archery Team, Alessandra Interdonato, 13 anni, ha rappresentato la Sicilia a un trofeo nazionale a Terni ed è arrivata al settimo posto. Settimo posto assoluto nella categoria 2013 per l’atleta della squadra messinese.

Si tratta del Trofeo Pinocchio fase nazionale 2026, dove si sono dati appuntamento i migliori giovani arcieri delle classi dal 2013 al 2017.

Alessandra Interdonato ritornerà in ottobre a rappresentare sempre la regione siciliana al Trofeo Coni.