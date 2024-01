Messina. Arrestato agli imbarcaderi corriere della droga: nella borsa oltre 1 kg di cocaina

Avrebbe fruttato circa 250mila euro

MESSINA – I finanzieri hanno sequestrato circa 1.200 grammi di cocaina in transito sullo Stretto di Messina ed arrestato un corriere della droga per violazione alla normativa in materia di sostanze stupefacenti. Alla semplice richiesta dei documenti, l’uomo, messinese, ha tentato di darsi alla fuga, cercando di far perdere le proprie tracce, approfittando del traffico di mezzi e persone, particolarmente intenso per il periodo delle festività natalizie.

Dopo un breve inseguimento, tuttavia, è stato bloccato. All’interno della borsa, celato tra gli effetti personali, un involucro della classica forma dei panetti di cocaina, sul quale era stato apposto un disegno riportante il nome “Zeus”, verosimilmente ad indicare la qualità del narcotico.

Lo stupefacente sequestrato avrebbe potuto fruttare al dettaglio, sulle piazze di spaccio messinesi, opportunamente tagliato, circa 250mila euro. L’indagato è stato arrestato in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti.