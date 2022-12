Messina. L'arte del maestro Samperi a sostegno del pranzo di Natale di Sant'Egidio - Tempostretto

Lunedì e martedì cartelline in vendita per sostenere le spese del pranzo

La Comunità di Sant’Egidio quest’anno, dopo due anni di pandemia, tornerà ad organizzare in presenza il Pranzo di Natale, lo farà il 25 dicembre alle 13 presso la Chiesa di San Francesco all’Immacolata.

Il pranzo di Natale con i poveri è una tradizione della Comunità di Sant’Egidio da quando, nel 1982, un piccolo gruppo di persone povere fu accolto attorno alla tavola della festa nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. Erano circa 20 invitati: c’erano alcuni anziani del quartiere, di cui eravamo amici da tempo, che in quel giorno sarebbero rimasti soli, e alcune persone senza fissa dimora conosciute nelle strade di Roma. Sono passati tanti anni da quel primo pranzo: da allora la tavola si è allargata di anno in anno e da Roma ha raggiunto tante parti del mondo, dovunque la Comunità è presente. A Messina dal 1994 il Pranzo di Natale è una tradizione che coinvolge tanti messinesi che scelgono di sostenere la sua realizzazione e di essere presenti al pranzo il giorno di Natale.

Tra le varie iniziative a sostegno della realizzazione del Pranzo di Natale, il maestro Bruno Samperi ha deciso di dare il suo contributo alla realizzazione dell’evento, proponendo una vendita di cartelle numerate contenenti alcuni suoi inchiostri e disegni realizzati dai bambini e di alcuni suoi quadri. Sarà possibile sostenere questa iniziativa contribuendo con un’offerta per avere una di questa cartelline o le opere esposte, lunedì 19 e martedì 20 dicembre presso la sede della Comunità di Sant’Egidio, via XXIV Maggio 61 dalle, 17:30 alle 20, sarà presente il maestro Samperi.

Per chi volesse sostenere il Pranzo di Natale o partecipare, può farlo scrivendo una mail a info@santegidio.sicilia.it o visitando il sito.