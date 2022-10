Messina. Assessori, partecipate, presidenza del Consiglio: Basile al bivio - Tempostretto

Diversi i nomi in corsa e per il sindaco è un momento di svolta

MESSINA – La Giunta Basile al giro di boa. Superati i primi cento giorni, l’amministrazione comunale e la maggioranza devono superare pure le inevitabili tensioni post elettorali, tra ambizioni regionali e nazionali del leader Cateno De Luca e quelle di chi ha contribuito alla causa in questo periodo. Le prime scelte riguardano la sostituzione non facile della neo senatrice Dafne Musolino e del neo deputato Francesco Gallo, vicesindaco, nella Giunta, con due nuovi assessori.

In più, entro dicembre avremo un quadro dei vertici delle partecipate mutato per quanto riguarda le nomine nelle società Amam, Messina Social City, Atm Spa, Messina Servizi Bene Comune e Patrimonio Spa. E va risolto il nodo della presidenza del Consiglio comunale, una volta che Cateno De Luca, tanto assente in aula quanto decisivo come capo politico, rassegnerà le dimissioni.

Pippo Lombardo, presidente di Sicilia Vera, è passato dalla guida di Messina Servizi all’elezione dell’Assemblea regionale. E, malgrado abbia superato i quattromila voti, ci si aspettava di più come risultato. Ma ora chi sarà valutato da De Luca e Basile adatto per entrare in Giunta e chi capace di guidare al meglio le partecipate? Sostituire Dafne Musolino, con le sue deleghe, non è facile e la scelta potrebbe ricadere su figure d’esperienza come Roberto Cicala, presidente di Patrimonio Spa, Salvo Puccio, dirigente della Città metropolitana, o Loredana Bonasera, presidente dell’Amam (nella foto in evidenza i tre con il sindaco).

In un altro versante, con una collaborazione costante con Basile e la sua amministrazione, un profilo adatto allo sport e anche alla sua valenza sociale, in sostituzione di Gallo, sarebbe quello di Francesco Giorgio, fiduciario Coni Messina.

Giochi ancora aperti per la presidenza del Consiglio a Palazzo Zanca

Se come assessore, in questi giorni, si è fatto pure il nome di Carmelo Picciotto, presidente della Confcommercio messinese, non vanno pure dimenticate le aspirazioni dei consiglieri comunali che hanno dato un apporto significativo in campagna elettorale: da Alessandro De Leo, che ha sfiorato l’elezione alle regionali, a Serena Giannetto e Nicoletta D’Angelo.

Potrebbe essere De Leo stesso il nuovo presidente del Consiglio comunale o sarà riconfermato il vicepresidente vicario Nello Pergolizzi? I giochi sono ancora aperti.

Alessandro De Leo, Serena Giannetto, Francesco Giorgio

Nella loro conferenza stampa, i gruppi consiliari, in attesa che se ne formino di nuovi, hanno cercato di rassicurare: “Siamo uniti nel segno di De Luca e il progetto continua”. Tuttavia, le tensioni non mancano e questo è un periodo decisivo per consolidare la maggioranza a sostegno di Basile sindaco. Tra assessori e partecipate, in linea con gli obiettivi di programma, tutte le mosse saranno ponderate. C’è una città che attende risposte.

