Messina. Il trono vuoto della presidenza del Consiglio: il fantasma di De Luca - Tempostretto

MESSINA – Prima o poi avverrà. Presto Cateno De Luca si dimetterà da presidente del Consiglio comunale per dedicarsi ai suoi nuovi, già avviatissimi, progetti politici. Nel frattempo, i gruppi consiliari per Basile attendono l’inserimento di un consigliere in più a favore della maggioranza. Perché quella di De Luca è una presenza fantasma in Consiglio: fortissima come leadership ma inesistente sul piano pratico.

Ricordando il romanzo di Roberto Andò, “ll trono vuoto” della politica è di scena a Palazzo Zanca. Solo che a differenza del protagonista interpretato da Toni Servillo, nel film “Viva la libertà”, De Luca è tanto più assente quanto potente sul piano della forza politica e degli assetti della Giunta e Consiglio.

Sia nel caso in cui il nuovo presidente sia Nello Pergolizzi, vicepresidente vicario, o una figura nuova, come l’emergente consigliere Alessandro De Leo con i suoi 3.072 voti alle regionali, l’augurio è che il passaggio avvenga in fretta. Anche Serena Giannetto, con i suoi tremila voti sempre nella corsa all’Ars, potrebbe aspirare alla carica, se non dovesse essere “promosso” Pergolizzi, che di fatto ora svolge il ruolo a tutti gli effetti di presidente.

Un Consiglio fragile e la necessità di una guida stabile

Un Consiglio blindato sul piano dei numeri, ma ancora acerbo sul piano delle personalità e segnato da troppe assenze, seppure mantenendo il numero legale, ha bisogno di una guida sicura. Cosa che non può essere incarnata da un leader protagonista sulla scena regionale, e con due parlamentari a Roma, come De Luca. Così si era espresso nel luglio 2022: “Il mio futuro prima di vincere alla Regione? Mi candido alla presidenza del Consiglio comunale. Il tempo di eliminare l’obbrobrio dell’astensione come voto contrario, con una riforma del regolamento, e a dicembre mi diimetterò. Salvatore Caruso subentrerà per la mia lista”.

Perché non pensare a una presidenza affidata all’opposizione?

Una volta insediato, il neo presidente aveva promesso tempi brevi per approvare la riforma del regolamento e poi dimettersi. Ora i tempi sono maturi e sono tanti i nodi che la Giunta Basile deve affrontare. Le istituzioni, seppure in un Consiglio a prova di maggioranza, richiedono una guida stabile. E, da leader, De Luca potrà dominare la scena anche a distanza ma assegnando piena centralità a chi deve rappresentare l’assemblea consiliare.

Considerati i rapporti di forza, tra maggioranza e opposizione, a guidare il Consiglio potrebbe essere anche un esponente o una esponente delle opposizioni. Sarebbe un bel segnale in antitesi a una visione “muscolare” della politica. Un segnale, insomma, di sensibilità istituzionale.

