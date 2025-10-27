 Messina. Asta per edicole e cappelle funerarie abbandonate

Redazione

lunedì 27 Ottobre 2025 - 11:57

Affidamento in concessione per 99 anni

Il 2 dicembre 2025, dalle ore 9, nei locali della Direzione del Dipartimento Servizi Ambientali, Palazzo Weigert – Via Argentieri 14, si terranno le aste pubbliche per l’affidamento in concessione, per la durata di 99 anni, di diverse strutture sepolcrali abbandonate, site nel Gran Camposanto Monumentale e nel Cimitero Suburbano di San Filippo – Zona Aco.

Strutture in gara e relativi importi a base d’asta:

Edicola funeraria già intestata alla Famiglia “Ruggeri Antonino”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 35.083;
Edicola funeraria già intestata a Famiglia “Ignota”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 35.083;
Edicola funeraria già intestata alla Famiglia “Fassari”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 69.292;
Edicola funeraria già intestata alla Famiglia “Bombaci-Zaccone”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 43.311;
Cappella funeraria già intestata alla Famiglia “Vinci”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 101.000;
Cappella funeraria già intestata alla Famiglia “Gugliotta”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 85.636;
Cappella funeraria denominata “D”, sita nel Cimitero Suburbano di S. Filippo – Zona ACO – € 61.435;
Cappella funeraria già intestata alla Famiglia “Salvatore Caminiti”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 101.789;
Cappella funeraria denominata “C”, sita nel Cimitero Suburbano di S. Filippo – Zona ACO – € 61.435;
Cappella funeraria già intestata alla Famiglia “Alicò Catanzaro”, sita nel Gran Camposanto Monumentale – € 99.448.

Le aste si svolgeranno con esclusione delle offerte in ribasso rispetto alla base d’asta.

“Prosegue il percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio cimiteriale della città – dichiara l’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli – attraverso un’attività che coniuga il rispetto della memoria storica con la piena trasparenza amministrativa. Le aste pubbliche per le strutture sepolcrali abbandonate rappresentano un’opportunità per restituire decoro e dignità ai luoghi di sepoltura, favorendo al contempo una corretta gestione del patrimonio comunale e una maggiore fruibilità degli spazi all’interno dei cimiteri cittadini”.

