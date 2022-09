Messina Attiva pulisce la spiaggia di Mortelle davanti all'ex lido Aosta e invita a partecipare - Tempostretto

L'appello rivolto ai cittadini per liberare la spiaggia dai rifiuti

Dal 2018, milioni di persone si riuniscono ogni anno per la giornata mondiale di raccolta di rifiuti abbandonati illegalmente nelle nostre strade, fiumi, spiagge e foreste.

Quest’anno è stata scelta la data del 17 settembre e MessinAttiva insieme a molte altre realtà d’Italia – e del mondo – come sempre farà la sua parte, attivandosi coi propri volontari a Mortelle sulla spiaggia davanti all’ex lido Brigata Aosta, alla quale si accede dall’incrocio tra la strada statale 113 dir e la via Giacomo Rotondo, per rimuovere più rifiuti possibili dalla spiaggia.

“Vogliamo provare a dare un segnale positivo e di coinvolgimento nell’educazione e il rispetto dell’ambiente. È nostro dovere come cittadini aiutare il nostro pianeta, ma dev’essere anche il senso civico di tutti ad abituarsi non gettando a terra i rifiuti. Faremo parte di un grande messaggio mondiale di sostenibilità, di riappropriazione del nostro pianeta, dei luoghi in cui viviamo.

Appuntamento sabato 17 settembre alle 10 in spiaggia con guanti e sacchi già pronti per l’utilizzo.