Incidente nella tarda mattinata

MESSINA – Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina sulla via Consolare Pompea. Un’auto si è ribaltata mentre percorreva la carreggiata in direzione nord, all’altezza del villaggio Sant’Agata, forse dopo l’urto con una vettura in sosta. La dinamica esatta sarà ricostruita dagli agenti della Polizia municipale, intervenuti sul posto per i rilievi. Rallentamenti al traffico si sono verificati sino alla rimozione del mezzo.