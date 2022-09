Messina, avvicendamento al Comando Marisuplog tra il capitano di vascello Lauria e il Cv Florentino - Tempostretto

Cerimonia di insediamento alla base navale della Marina militare

MESSINA – Cerimonia di avvicendamento al Comando del Marisuplog (Nucleo supporto logistico della Marina militare) presso la base navale della Marina militare, tra il capitano di vascello Mario Giancarlo Lauria e il capitano di vascello Paolo Florentino, alla presenza del Comandante marittimo della Sicilia, contrammiraglio Andrea Cottini.

Nutrita presenza di autorità

Hanno presenziato alla cerimonia autorità civili, militari e religiose di Messina. Ricordiamo che Messina fu sede del Comando Marisicilia al cui vertice ci fu anche l’ammiraglio di Squadra Antonio Scialdone, medaglia d’oro al valore militare, medaglia d’argento al valore militare fu Franco Costa che veniva chiamato l’Ammiraglio dello Stretto; era nato in Calabria, ma volle essere messinese di adozione. Durante la Seconda Guerra Mondiale a Messina operò l’Ospedale Militare della Regia Marina “Regina Margherita”, diretto dal Ten. Col. Med. Gaetano Martino, in cui prestarono servizio diversi Ufficiali Medici tra cui il Cap. Giuseppe Cicala, il Ten. Giuseppe Fogliani e il Ten. Aldo Ferlazzo. Numeroso il Personale infermieristico impiegato. Dopo le battaglie navali di Punta Stilo (Calabria) e di Capo Matapan (Grecia) i feriti e i naufraghi vennero portati dalle Navi Ospedale presso la suddetta struttura in cui tutti si prodigarono per salvarli. Non solo per “Arma pietati cedant”, ma anche perché “hostes, dum vulnerati, fratres”.