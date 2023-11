Messina. Azione, Andrea Ferrara eletto per acclamazione segretario provinciale - Tempostretto

La presidenza è stata affidata a Salvatore Grosso

MESSINA – Andrea Ferrara è stato eletto per acclamazione segretario provinciale di Azione, al termine del 2° Congresso provinciale che ha avuto luogo a Messina alla presenza di iscritti e simpatizzanti. La presidenza è stata affidata a Salvatore Grosso. L’elezione ha avuto luogo dopo gli interventi dei partecipanti e di Maria Saeli della segreteria nazionale di Azione. Tutto l’iter elettivo è stato verbalizzato e reso ufficiale dal presidente dell’Assemblea Fabrizio Zingales e dal segretario Roberto Nardo. Ai lavori congressuali ha preso parte anche Monica Bracco della Commissione congressuale regionale.

Il segretario provinciale eletto Andrea Ferrara ha ringraziato tutti gli iscritti per la scelta ed ha esposto, in un breve discorso, gli obiettivi della sua segreteria, che sarà incentrata sulla valorizzazione delle competenze presenti e sul radicamento nei territori della provincia. Dello stesso parere il nuovo Presidente provinciale eletto Salvatore Grosso che aggiunge l’importanza di fare rete con le altre forze politiche dell’area liberale, socialdemocratica e popolare per costruire un nuovo percorso politico a Messina. Il segretario ha anche ufficializzato i membri che comporranno la segreteria: Letizia Sacco Enti locali; Roberto Nardo organizzazione; Massimiliano Miceli comunicazione; Carlo Bramanti under 30.

A questi, si sono aggiunti Andrea Corica con delega di vicesegretario e Letterio Grasso con delega coordinamento segreteria-centro studi e portavoce. Da sottolineare la presenza di esponenti di altre forze politiche quali i socialdemocratici con l’intervento del professore Matasso e dei partiti che hanno aderito all’Alde, il gruppo dei democratici e dei liberali dell’Europa quali +Europa, Partito liberale italiano, Democrazia e libertà, la Fondazione Einaudi e il saluto inviato dai Popolari europeisti Riformatori (Per), che ha arricchito lo scambio di opinioni e il dibattito.

In ordine i 24 componenti del direttivo Provinciale: Andrea Ferrara, Letizia Sacco, Letterio Grasso, Patrizia Barbera, Luca Amedeo Martino, Antonietta Zuccarello, Gaetano Roberto Nardo, Novelia Falduto, Carlo Bramanti, Giulia Smedile, Massimiliano Miceli, Concetta Napoli, Pietro Mandanici, Giuseppa Zumbo, Antonio Recupero, Liliana Assunta Romeo, Andrea Corica, Fabrizio Zingales, Giuseppe Isgrò, Samuele Rosario D’Antoni, Giovanni Chillè, Giorgio Miceli, Massimiliano Chiofalo, Santo Di Fina.