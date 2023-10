Messina. Barca-rifiuti a Paradiso - Tempostretto

Il problema dei relitti di barche abbandonate non trova ancora una definitiva soluzione

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La vergogna messa in esposizione, siamo a Paradiso. Messina Città metropolitana, bel vedere per i cittadini e i turisti. Nessuno vede? Messina Servizi? I ragazzi del progetto Estate addosso (ovviamente non spetta a loro, n.d.r.) dove sono ubicati? Tutti all’Atm? A far cosa? Mi chiedo nessun poliziotto municipale si fa una passeggiata sulla pista ciclabile?”,

Ci occupiamo da anni dei numerosi relitti di barche abbandonati nelle zone di accesso al mare e sul litorale. Se non si rimuovono, l’inciviltà di troppi messinesi li rende ricettacolo di rifiuti, come nel caso segnalato. L’amministrazione comunale effettivamente aveva indetto un appalto per liberare le nostre spiaggie dalle imbarcazioni abbandonate ma non è andato in porto. Speriamo che l’attenzione sull’argomento non decada ora che la stagione balneare va chiudendosi.