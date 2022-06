Messina. Basile affida a Carrubba il doppio ruolo di segretaria e direttrice generale - Tempostretto

Rossanna Carrubba ha già ricoperto le doppie funzioni nel 2019-20 e nel periodo commissariale. Una nomina apprezzata dal commissario Santoro

MESSINA – Doppio ruolo per Rossanna Carrubba. Il nuovo sindaco di Messina ha affidato alla segretaria generale del Comune anche il compito di direttrice generale. Un passaggio di testimone dallo stesso Basile alla dottoressa Carrubba. Quest’ultima, nel periodo dal luglio 2019 ad agosto 2020, aveva già svolto il doppio incarico, per poi passare la mano al direttore generale Basile, scelto dal sindaco Cateno De Luca. In seguito, in questi quattro mesi di commissariamento, Carrubba (nella foto al momento della proclamazione con il sindaco e con De Luca) è tornata a svolgere il doppio incarico, riconfermato dal primo cittadino in uno dei suoi primi atti.

Il commissario Santoro: “Una riconferma nel segno della continuità rispetto alle direttive commissariali”

Non a caso, in una nota, il commissario Leonardo Santoro dichiara la propria soddisfazione per la nomina. Una scelta in linea con quello che viene definito “intuito personale” da parte della struttura commissariale straordinaria.

“Leggo della riconferma dell’incarico di direttrice generale del Comune di Messina alla dottoressa Rossana Carrubba – sottolinea l’ingegnere Santoro – e desidero esprimere le mie congratulazioni. L’incarico, oggi confermato dal neo sindaco, garantisce la prosecuzione dell’ attività di riordino e ottimizzazione delle risorse umane del Comune di messina, senza soluzioni di continuità rispetto alle direttive commissariali già adottate nei mesi scorsi, migliorando sensibilmente efficienza ed efficacia della macchina organizzativa comunale”.

Funzionaria a Taormina e poi a Messina dal 2018

Nel curriculum di Rossana Carrubba, nata a Messina il 25 giugno 1970, varie esperienze come segretaria generale in diversi Comuni della provincia. Era già conosciuta nella zona ionica, prima ancora di arrivare nel 2016 a Taormina, per aver ricoperto dal 1 agosto 2014 al 31 maggio 2015 il ruolo di commissaria straordinario del Comune di Savoca. Poi il passaggio a Taormina e infine a Messina, nominata segretaria generale da De Luca nell’ottobre 2018.

