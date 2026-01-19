 Messina, Basile sul maltempo: "No allarmismo ma prevenzione, siamo pronti ad aiutare" VIDEO

Messina, Basile sul maltempo: “No allarmismo ma prevenzione, siamo pronti ad aiutare” VIDEO

Marco Olivieri

Messina, Basile sul maltempo: “No allarmismo ma prevenzione, siamo pronti ad aiutare” VIDEO

lunedì 19 Gennaio 2026 - 18:00

Il sindaco di Messina invita i cittadini della zona sud alla massima prudenza, attese onde fino a 7 metri

di Alessandra Serio e Marco Olivieri

MESSINA – “La perturbazione in arrivo e per le prossime 24 ore fino alla mattina di mercoledì è particolarmente severa. Dovrebbe toccare le coste da Giampilieri fino a Mili, la zona sud di Messina, intorno alle 22. Quindi è importante che gli abitanti delle zone fronte mare siano informati su quelli che sono i rischi. Li stiamo contattando per invitarli a valutare di allontanarsi temporaneamente. Stiamo facendo un censimento soprattutto su Giampilieri e Mili. Abbiamo predisposto dei presidi fissi per dare supporto. Si prevedono un forte fronte burrascoso e onde che potrebbero arrivare anche a sette metri. Dal PalaMili, come struttura di ricovero, all’eventuale chiusura della strada statale 114, con viabilità alternativa sulla via Nazionale, ci stiamo attrezzando per ogni evenienza”.

Basile Puccio Caminiti e Ingemi

Il sindaco Federico Basile e il Comune di Messina spingono sulla prevenzione, in vista del peggioramento del ciclone Harry che sta risalendo la costa jonica siciliana. Il primo cittadino è al Coc, Centro operativo comunale, quando risponde alle domande della stampa.

“L’invito alla prudenza in attesa di eventuali altre misure come precauzione”

“In questa giornata e domani l’invito è alla popolazione è a restare a casa il più possibile”, spiega Basile, che nella serata parteciperà al vertice in Prefettura per valutare ulteriori misure da adottare, per esempio in relazione all’eventuale chiusura delle attività economiche e altre direttive utili.

“Il fronte temporalesco dovrebbe cessare la notte del martedì e le prime ore del mercoledì, per eventuali chiusure dopo martedì valuteremo”, ha aggiunto il sindaco.

Coc in azione

Nelle foto il sindaco con il dg del Comune Puccio, l’assessore Caminiti e l’esperto meteo Daniele Ingemi; l’attività in corso del Coc; l’assessore con delega alla Protezione civile Minutoli, Basile e Puccio.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Maltempo, riaperta la strada alle Masse: completato il bypass
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED