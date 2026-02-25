Messina, Basile sulle assunzioni: “È un iter che parte da lontano, non campagna elettorale”

Il sindaco, a due giorni dalle dimissioni, respinge le accuse: "No a strumentalizzazioni. Questo è un percorso avviato da tempo"

MESSINA – Nella giornata in cui altri 14 dipendenti, tutti over 30, sono stati assunti in Atm, il sindaco Federico Basile ha voluto chiarire alcuni aspetti dell’intero iter. Proprio per evitare strumentalizzazioni e rispondere alle critiche. Stuzzicato dai giornalisti, ha spiegato: “Completiamo un iter, è chiaro ma va sottolineato per evitare strumentalizzazioni. Questi iter partono da lontano, poi si concludono e quindi a fine mese abbiamo presentato gli autobus in Piazza Duomo e ora ulteriori 14 assunzioni over 30. Questo per guardare anche a una fascia d’età diversa”.

Basile: “Percorso che ha bisogno di tempo”

Ha aggiunto: “Già in passato avevamo detto che il percorso aveva bisogno di tempo. Atm oggi, più di ieri, e lo abbiamo sostenuti con i fatti, è una realtà nuova. È stata rinvigorita anche nel personale e con un parco mezzi che può garantire quel servizio che la città finalmente merita”.

Basile: “Segno di responsabilità chiudere ciò che è aperto”

Quindi le assunzioni sono legate alla campagna elettorale? Basile respinge le accuse: “Le procedure delle assunzioni non partono ieri ma partono mesi fa, le abbiamo attivate a settembre dello scorso anno. Farle ora, la settimana scorsa o quella prima cambia poco rispetto a un’esigenza di avere più gente che possa guidare i mezzi”. Il sindaco quindi risponde alle strumentalizzazioni anche sul tema delle assunzioni e delle stabilizzazioni nelle altre partecipate: “È segno di responsabilità sia perché il 27 scadono i 20 giorni e finisce il mandato, quindi volevamo concludere tutto ciò che c’è aperto. Secondariamente, e non è una giustificazione, le cose si fanno nei tempi e nei modi in cui le procedure lo consentono”.

Il bilancio sarà votato oggi in Consiglio

“Faccio un esempio – ha proseguito Basile -. Il concorso dei vigili urbani lo abbiamo attivato noi e sicuramente non potremo assumerli in questi giorni. Saranno assunti tra un mese, ma l’atto non è importante. Lo è il completamento di un percorso che è andato e sta andando avanti”. Infine il bilancio di previsione 2026-2028. Oggi pomeriggio l’ennesima seduta di Consiglio comunale. Basile auspica un voto favorevole: “I consiglieri hanno avuto tempo per studiarlo, con 5 commissioni e 4 consigli in un mese, l’ultimo ieri. Oggi dovrebbe esserci il voto e mi auguro che possa essere approvato nei tempi normativi previsti per la città”.