Messina. Beach Volley al Duomo, il programma di semifinali e finali

Oggi si assegnano i titoli. Dalle 10 le semifinali, dalle ore 14 le finali per le medaglie. In gara ancora tre coppie italiane

MESSINA – Dopo tre giornate intense giunge al termine il torneo di Beach Volley al Duomo. Scopriremo oggi chi succederà nell’albo d’oro alla coppia Bianchin/Scampoli nel torneo femminile, la coppia campione in carica è stata eliminata nei quarti di finale dalle tedesche Kozuch/Schneider. E chi si aggiudicherà l’oro al maschile che nella passata stagione andò al collo della coppia argentina, Amieva/Aveiro, quest’anno non presente.

Guardando le coppie rimaste sono tre quelle italiane che si giocheranno delle medaglie. Nel torneo femminile le speranze sono affidate a Giada Bianchi e Reka Orsi Toth, argento lo scorso anno, che ritroveranno in semifinale le avversarie tedesche già battute due sere fa nel girone. La coppia azzurra ancora ancora non ha ceduto un set in tutto il torneo.

Al maschile invece doppia chance con Dal Corso/Viscovich, bronzo lo scorso anno proprio a Messina, e Benzi/Bonifazi, anche loro in gara nella passata edizione. Hanno ceduto in quarti invece Marchetto/Windisch contro gli olandesi sabato sera. Le due coppie azzurre ancora in corsa non si troveranno faccia a faccia in semifinale e potrebbero quindi regalare ai messinesi una finale per l’oro tutta italiana, male che vada comunque una medaglia per l’Italia al maschile è sicura: l’eventuale bronzo nella finalina qualora le due coppie non c’entrassero entrambe l’accesso in finale.

Il programma della giornata conclusiva

Ore 10:00, prima semifinale femminile

R. Orsi Toth/Bianchi (ITA) vs Grüne/Christ (GER)

Ore 10:50, seconda semifinale femminile

Kozuch/Schneider (GER) vs Hollas/Remmelg (EST)

Ore 12:20, prima semifinale maschile

Dal Corso/Viscovich (ITA) vs Sowa/Just (GER)

Ore 13:10, seconda semifinale maschile

Sengers/Boehlé (NED) vs Benzi/Bonifazi (ITA)

Ore 14:00, finale terzo posto femminile

Ore 14:50, finale terzo posto maschile

Ore 15:40, finale femminile

Ore 16:30, finale maschile