Messina - Brindisi. Modica: "Mi assumo la responsabilità della sconfitta" - Tempostretto

Preoccupato l'allenatore del Messina in conferenza stampa dopo la partita: "Non mi è piaciuto l'atteggiamento della mia squadra, chiedo scusa ai tifosi"

MESSINA – Molto diretto nell’analizzare la prima sconfitta casalinga mister Giacomo Modica che si assume la colpa di una sconfitta maturata a suo dire già dalla preparazione: “La squadra deve capire che deve dare il meglio a livello motivazionale. Non bastano gli ultimi 10 minuti e giocare un po’ all’arrembaggio. Non è neanche un problema del punto che poteva arrivare nel finale, ma proprio della prestazione la squadra non si è adattata alla partita e ribadisco non sono stato bravo io. L’approccio non è stato buono e siccome lo dò io dico che non sono stato bravo a prepararla”.

Sul piano del gioco espresso commenta come il Brindisi non abbia demeritato: “Non mi ha soddisfatto la prestazione della squadra in nessuna parte del campo. Primo tempo bruttissimo dove non abbiamo minimamente provato a giocare a calcio. Loro erano in difficoltà e con problemi, ma hanno giocato con coraggio e hanno vinto meritatamente senza rubare nulla. Dobbiamo fare un esame di coscienza e io mi assumo la responsabilità della sconfitta che non sono stato bravo a prepararla, dobbiamo andare avanti e c’è sicuramente tanta amarezza”.

Stessa formazione riproposta uguale a quella della trasferta di Picerno: “Non è un problema fisico, loro hanno giocato due giorni dopo di noi. Non ho toccato niente rispetto agli undici dell’ultima gara perché avevo avuto garanzie di tecnica ed ero convinto che potevamo fare una bella prestazione. La mente fa brutti scherzi, stasera non abbiamo vinto un duello, nessuna imbucata, qualcosa è successo a tutta la squadra e già dopo il primo tempo ce n’erano da cambiare abbastanza”.

Un ultimo pensiero ai tifosi: “Chiedo scusa ai tifosi, encomiabili a incitarci fino alla fine. Ma ribadisco una partita toppata in pieno e il Brindisi non ha demeritato. Sono preoccupato dall’atteggiamento mentale della squadra. Anche per sbaglio qualcosa doveva uscire fuori invece noi non abbiamo fatto nulla”.

