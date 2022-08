Auto sprofonda a causa dello squarcio nell'asfalto

MESSINA – Buca “killer” in Via del Pozzo, una traversa del Viale Regina Margherita. Un’auto (nella foto) è “sprofondata” a causa dello squarcio che si era creato nell’asfalto. I residenti hanno evidenziato che in quel tratto di strada il Comune ha di recente eseguito dei lavori con l’Amam.