Messina, cantante muore dopo il parto. Caso Marano a un passo dalla sentenza

Lavinia è spirata a 44 anni dopo aver dato alla luce il figlio tanto atteso. Alla sbarra i medici che la seguirono

MESSINA – Hanno atteso a lungo i familiari di Lavinia Marano, morta poco dopo il parto, nel 2016, a soli 44 anni, per avere giustizia. In questi anni non si sono mai arresi e oltre a seguire il processo legato al caso hanno animato un comitato civico in memoria della cantante messinese. Hanno atteso a lungo ma ora la sentenza di secondo grado è più vicina.

Il processo

Ieri infatti al termine di una lunga udienza terminata solo a tarda sera, la Corte d’Appello ha fissato al prossimo 7 maggio la seduta finale, che servirà a dare la parola alle parti nel caso di eventuali contro repliche per poi entrare in camera di consiglio e uscirne con il verdetto.

Il processo ha avuto una parentesi che ha allungato i tempi perché i giudici, dopo aver riaperto l’istruttoria dibattimentale, hanno ordinato una nuova perizia per stabilire le effettive responsabilità dei medici coinvolti nella tragedia della cantante scomparsa dopo aver dato alla luce il primo figlio. La famiglia ha infatti messo sotto la lente il trattamento ospedaliero riservato alla partoriente, chiedendo che venissero stabilite eventuali responsabilità. Lavinia stava bene e non si sono mai dati pace per il fatto che è stata strappata alla vita così giovane e senza poter incontrare gli occhi di quel figlio tanto voluto, rimasto orfano a un giorno di vita.

Nuove consulenze

Il professor Stefano De Pasquale Ceratti, specialista in medicina legale, e il dottor Paolo Scollo, direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania, hanno esaminato la documentazione e stabilito le loro conclusioni, affidate ai giudici e alle parti. Ieri quindi non è rimasto altro ad avvocati e Procura Generale che discutere. Il PG Costa ha sollecitato ai giudici la conferma del verdetto di primo grado del dicembre 2022: condanna per 4 medici e assoluzione di altri 6 camici bianchi. L’Accusa ha però fatto appello per rivalutare nuovamente le eventuali responsabilità dei sanitari scagionati. Gli avvocati Giovanni Caroè e Nunzio Rosso, legali dei familiari di Lavinia, hanno chiesto l’accoglimento dei loro appelli e una provvisionale, mentre i difensori degli imputati hanno insistito per l’assoluzione dei loro assistiti.

La morte di una neo mamma

Lavinia Marano era molto nota in città per la sua attività di cantante. Aveva dato alla luce Francesco al Policlinico. Inizialmente tutto sembrava essere andato per il meglio: piccolo e mamma erano in ottime condizioni. Lei aveva scelto il parto naturale ma in corso d’opera si è optato per il cesareo. In poche ore però tutto è precipitato e Lavinia ha esalato l’ultimo respiro all’alba del giorno dopo. L