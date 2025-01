Messina. “Carenza d’acqua all’Annunziata”

Disagi in zona e l'Amam invia le autobotti in attesa della risoluzione del problema

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da due giorni, all’isolato 101 A dell’Annunziata, siamo sprovvisti d’acqua nelle nostre abitazioni. Cinque piani e due famiglie per ogni piano. E in un altro palazzo vicino soffrono di carenza idrica dal 25 dicembre. Ma non sappiamo quali siano i motivi del disservizio”.

L’Amam è intervenuto con le autobotti (nella foto) e tornerà domani mattina, ci ha confermato il presidente Paolo Alibrandi, in attesa di risolvere il problema dopo un intervento in quella zona.