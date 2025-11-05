 Messina. Carta "Dedicata a te", si può prenotare l'appuntamento per il ritiro alle Poste

Messina. Carta “Dedicata a te”, si può prenotare l’appuntamento per il ritiro alle Poste

Redazione

Messina. Carta “Dedicata a te”, si può prenotare l’appuntamento per il ritiro alle Poste

mercoledì 05 Novembre 2025 - 15:00

Per i vecchi beneficiari l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione da giovedì 6 novembre.

Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta.

Chi dovrà ritirare la nuova carta potrà recarsi in ufficio postale presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. In particolare, nei 69 uffici della provincia di Messina abilitati alla prenotazione del turno da app o dai canali aziendali dedicati, il ritiro potrà essere pianificato selezionando il servizio “altro”, l’ufficio postale, la data e l’orario dell’appuntamento.

Negli uffici postali a doppio turno è consigliabile presentarsi nella fascia oraria 14.30 – 17, mentre negli uffici postali mono turno la fascia oraria consigliata è 11 – 13; in entrambi i casi è preferibile evitare la giornata di lunedì. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio, si ricorda che il ritiro della carta è riservato esclusivamente a coloro che abbiano già ricevuto comunicazione ufficiale dal proprio Comune.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Villa San Giovanni. Sequestrati 7 kg di droga, arrestato camionista ragusano diretto a Messina
Lavoratrice in prova senza contratto, maxi multa ad un commerciante di Milazzo
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED